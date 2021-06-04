وزير التنمية: 2.103 مشروعات صغيرة ومتوسطة نفذها مشروعك خلال شهر

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر مايو 2021 فى تنفيذ 2.103 مشروعات بقروض 300 مليون جنية.





وأوضح فى بيان صحفى، أن هذه المشروعات ساهمت فى توفير أكثر من 18 ألف فرصة عمل فى جميع المحافظات، مشيراً إلى أن إجمالى المشروعات التى نفذها "مشروعك" حتى الآن بلغ 172 ألفاً و365 مشروعا بقروض 19 مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر 1,7 مليون فرصة عمل.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لتذليل أى عقبات تواجه الشباب وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به، والمشاركة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وأوضح اللواء شعراوى أن محافظة المنيا احتلت الصدارة فى إجمالى عدد المشروعات المنفذة منذ بدء (مشروعك) وحتى الآن بعدد 19,755 ألف مشروع يليها محافظة سوهاج بعدد 17,620 ألف مشروع ثم محافظة البحيرة بعدد 16,537 ألف مشروع ثم محافظة الدقهلية بـ 14,137 ألف مشروع ثم الشرقية بـ 13,473 ألف مشروع ثم محافظة بنى سويف بعدد 12,856 ألف مشروع.

وأكد اللواء شعراوى أن سيتم عقد دورة تدريبية الأسبوع المقبل لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمشروعات الصغيرة بمكاتب مشروعك بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، موضحا أنه تم تدريب كافة العاملين بإدارات "مشروعك" على أساسيات التمويل المصرفى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل فى كل بنك من البنوك الستة التى يتعامل معها "مشروعك" وأيضاً المفاهيم الاساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما تم عمل مجموعة من الندوات والبرامج الترويجية الخاصة بـ"مشروعك" فى كافة المحافظات والمشاركة وعمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء "مشروعك" على مستوى الجمهورية.

ولفت اللواء محمود شعراوى، إلى أنه تم التدريب على مدى العامين السابقين للعاملين فى برنامج مشروعك لنحو 1000 موظف، وذلك فى مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، فى حضور ممثلى 6 بنوك وطنية مصرية، مؤكداً أن التدريب انعكس بشكل إيجابى خلال العامين الماضيين فى إجمالى قيام مشروعات حقيقية تخدم الأهالى فى المحافظات المصرية، متوقعًا أن ينجز البرنامج خطة مهمة جدًا وهى أن تتهم بالطابع التكنولوجى والطابع التسويقى.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن (مشروعك) يهدف إلى تنمية المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق تدريب الشباب على كيفية حل مشكلاتهم واستغلال مواردهم وخلق "مستثمر صغير جديد"، وكذلك مكافحة الهجرة الداخلية وتنمية المجتمع داخل المحافظات والمراكز فضلاً عن إبعاد الشباب عن الظواهر الاجتماعية والسياسية السلبية وتنمية ارتباطهم بالدولة وانتمائهم للوطن وخفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من المشاركة فى سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم، لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أنه سيتم التركيز على تسويق هذه المشروعات وتسويق المنتجات من خلال المعارض والتشجيع على إنشاء شركات تعمل فى مجال التسويق للتخديم على منتجات المشروعات، مشدداً على القائمين على «مشروعك» باستحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التى لا تحتاج إلى رأس مال كبير والتى يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به.