جدة - نرمين السيد - تطلق غدا السبت وزارة البيئة، حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار وراندة أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر وعدد من قيادات الوزارتين.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. ياسمين فؤاد والعنانى يطلقان حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.