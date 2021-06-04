صور.. غادة والى: 2021 نقطة تحول فى الجهود الدولية ضد الفساد

جدة - نرمين السيد - عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة خاصة لتناول موضوع مكافحة الفساد، الجلسة الأولى من نوعها فى تاريخ المنظمة، حيث اعتمدت الدول بالإجماع إعلان سياسى يقر بأهمية مكافحة الفساد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ويتعهد بتكثيف التعاون الدولى ضد الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة.





وشاركت المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، غادة والى، فى الجلسة، وقالت فى كلمتها إن مكافحة الفساد بشكل شامل يتطلب أن تجتمع الإرادة السياسية بالخطوات العملية الملموسة، مؤكدة أن عام 2021 هو نقطة تحول فى الجهود الدولية ضد الفساد، وأن الإعلان السياسى الذى اعتمدته الدول يضع أسس قوية لتحقيق ذلك.

وشارك كذلك فى الجلسة رئيس الجمعية العامة "فولكان بوزكير"، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة "أمينة محمد"، ورئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى "منير أكرم"، بالإضافة إلى رئيس مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدكتور "حارب العميمى"، رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفى إطار أعمال الجلسة الخاصة حول الفساد، قامت المنظمة الأممية للمخدرات والجريمة بإطلاق شبكة GlobE، وهى أول شبكة دولية للتعاون المباشر بين مسئولى مكافحة الفساد على مستوى العالم، تم إنشاؤها بمبادرة وتمويل من المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين (G20) خلال عام 2020، ويتم تفعيلها هذا العام من خلال منظمة المخدرات والجريمة التى ستقوم بدور سكرتارية الشبكة وسوف تتولى تنظيم عملها.

وشارك فى حدث إطلاق شبكة GlobE الوزير مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فى المملكة العربية السعودية، المعروفة بهيئة "نزاهة"، والذى أشار إلى أن الشبكة سيكون لها أهمية خاصة للدول التى تواجه شبكات الفساد العابرة للحدود الوطنية.

ومن جانبها قالت غادة والى، خلال حدث إطلاق الشبكة أن تعاون جهات إنفاذ القانون يعد ضمن أركان الجهود الدولية لمنع الفساد من استنزاف موارد الدول وعرقلة التنمية المستدامة، مضيفة أن هذه الشبكة ستعزز من قدرة الدول على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وسوف تضم شبكة GlobE جهات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد فى الدول المختلفة، وستوفر لها آليات لتيسير التعاون والتنسيق السريع والمباشر فى قضايا الفساد العابرة للحدود، بما يسهل إجراءات التحقيق والملاحقة، حيث ستتيح الشبكة نظاماً مؤمناً للتواصل المباشر بين مسئولى مكافحة الفساد، وستوفر لهم أيضاً الفرصة للاجتماع بشكل دورى فى فيينا لتبادل المعلومات والخبرات، ذلك فضلاً عن أنشطة التدريب وبناء القدرات فى المجالات ذات الصلة بمكافحة الفساد.

تأتى الجلسة الخاصة للجمعية العامة حول الفساد فى إطار "العام الدولى لمكافحة الفساد" 2021، والذى سينتهى بعقد مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى مدينة شرم الشيخ فى ديسمبر 2021، حيث سيمثل المؤتمر فرصة لاستعراض التطورات والجهود التى شهدها هذا العام، ورسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

يشار إلى أن مجموعة الدول الصناعية السبع، والتى تضم أكبر دول صناعية فى العالم، أصدرت بياناً يرحب بعقد الجلسة الخاصة للجمعية العامة حول الفساد، وبالإعلان السياسى الذى اعتمدته الجلسة، حيث تعهدت المجموعة بتعزيز جهودها من أجل مكافحة الفساد.