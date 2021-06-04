/634637/كل-ما-تريد-معرفته-عن-مبارتي-الأهلي-والترجي-بنصف-نهائي-أفريقيا
تنطلق صافرة بداية مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي، في التاسع عشر من يونيو الجاري، في لقاء بجميع بين الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويشهد علي اللقاء الأراضي التونسية.
تقام مباراة الإياب فستقام على ملعب السلام في القاهرة في يوم 26 من الشهر نفسه في تمام الساعة التاسعة مساءً.
استقرت لجنة الحكام علي الجنوب إفريقي فيكتور جوميز حكماً للساحة في مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في رادس على أن يكون جاني سيكازوي حكماً لتقنية الفيديو في نفس المباراة.
معلقي مبارتي الذهاب والإياب
تبث مبارتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا علي قنوات بي ان سبورت إتش دي وان براميم، وعن معلقي المباراة، فلم تكشف أو ترشح شبكة بي إن أحد بعد، ولكن من المتوقع أن يدير لقاء الذهاب عصام الشوالي، ويدير لقاء الإياب علي محمد علي.
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