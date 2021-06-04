/634638/عيار-24-سجل-921-جنيها-للجرام-ننشر-أسعار-الذهب-في-مصر-اليوم-الجمعة

استقر سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة عند 806 جنيهات للجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في السوق.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب خلال الساعات القادمة عدة تغيرات على المستوى العالمي، ومن ثم في مصر، وذلك مع استمرار المضاربة وتداول الذهب في البورصات بنهاية جلسات هذا الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم في مصر :

عيار 18 سجل 691 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 806 جنيهات للجرام.

عيار 24 سجل 921.25 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6448 جنيها.

أونصة الذهب 1870 دولارات.

تراجع عالمي لسعر الذهب

وكان سعر الذهب سجل طوال تداولات أمس الخميس هبوط بقيمة 10 جنيهات في مصر، عقب تراجع عالمي لسعر الذهب.

وهبطت الأونصة من 1900 دولار إلى مستويات 1870 دولار، وذلك بسبب بيانات إيجابية عن الوظائف في أمريكا.

الدولار مقابل الجنيه المصري

بينما استقرت أسعار الدولار اليوم الجمعة 4-6-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وذلك في ظل معروض قوي من العملة الأجنبية مقارنة بختام تعاملات أمس.

وتشهد العملة استقرار في السوق المصرفي بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية للبنوك وتوقف التداول على كافة العملات.

وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

واستقر فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

كما ثبت سعره فى البنك التجارى الدولى وبنك القاهرة مسجلا 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية فسجل 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.