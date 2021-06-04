محمد عبد القوى: لقب «القائد» للسيسي يؤكد أهمية مصر إقليمياً ودولياً

/634639/محمد-عبد-القوى-لقب-القائد-للسيسي-يؤكد-أهمية-مصر-إقليميا-ودوليا

ثمن النائب محمد محمود عبد القوي، عضو مجلس النواب، حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على وسام "القائد"، والذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للسادة ملوك ورؤساء الدول، تأكيداً على مدى التقدير الكبير لجهود سيادته الحثيثة والمنعكسة في تحركات مصر وسياساتها الواعية والرصينة في خدمة جميع قضايا الأمة العربية، وآخرها التوصل لإتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

محمد عبدالقوى: الوسام تجسيدًا لما يراه ممثلو الشعوب العربية

وأكد النائب محمد عبد القوي، أن الوسام يعد تجسيداً لما يراه ممثلو الشعوب العربية من نموذج غير مسبوق تقدمه مصر في مجال التنمية المستدامة خلال فترة وجيزة، وهي الجهود التي نجحت بالفعل في وضع مصر على طريق الانطلاق نحو التقدم في شتى المجالات.

محمد عبدالقوى: وسام القائد دلالاته المتعددة يرسم صورة مشرقة عن المستقبل

وأضاف النائب محمد عبدالقوى، أن «وسام القائد» في دلالاته المتعددة يرسم صورة مشرقة عن المستقبل الذي ينتظر مصرنا الغالية في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو من جانب يكرس صورة مصر كأهم دولة عربية وإقليمية تسعى لتحقيق الأمن القومي العربي والدفاع عن حقوق الشعوب العربية في السلام والأمن والحرية الاستقلال، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الشقيق الذي لعب السيد الرئيس دوراً بالغ الأهمية في حمايته من العدوان وترسيخ حقه في دولة مستقلة عاصمتها القدس.

وشدد محمد عبد القوي، على أن الرئيس يواصل بذل جهوده لإعادة إعمار غزة سواء عبر الإمكانات المصرية أو بالشراكة مع دول العالم، كما تشير الجائزة إلى تقدير البرلمان العربي وأعضائه لسياسة مصر في تعميق العلاقات العربية والتنسيق بين كافة الاشقاء لتحقيق موقف عربي موحد تجاه كافة القضايا المصيرية، ومن جانب آخر يمثل هذا التكريم اعترافاً بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها قيادة السيد الرئيس داخلياً لإنجاز مشروع تنمية تاريخي ، يعبر بمصر إلى آفاق رحبة من التطور و التحديث في كافة مناحي الحياة، هذا المشروع الذي يهتم بإعادة بناء الإنسان المصري مثلما يعتني بالمشروعات الكبرى، كما يرصد الجميع فهو مشروع بناء البشر والحجر.