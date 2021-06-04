/634640/ننشر-أسعار-الدولار-مقابل-الجنيه-المصري-اليوم-الجمعة

استقرت أسعار الدولار اليوم الجمعة، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وذلك في ظل معروض قوي من العملة الأجنبية مقارنة بختام تعاملات أمس.

الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.63 جنيه للشراء. 15.73 جنيه للبيع. الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع. الدولار فى بنك الإسكندرية 15.63 جنيه للشراء. 15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.64 جنيه للشراء. 15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع. البنك التجارى الدولى "cib" 15.64 جنيه للشراء. 15.74 جنيه للبيع. بنك أبو ظبى الإسلامى 15.64 جنيه للشراء. 15.73 جنيه للبيع. ما هي العملات الافتراضية؟ العملة المشفرة هي العملة التي تأخذ شكل الرموز المميزة أو العملات المعدنية، وتوسع مجال العملات المشفرة بشكل كبير منذ إطلاق البيتكوين منذ أكثر من عقد من الزمان. تواصل البيتكوين قيادة حزمة العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية وقاعدة المستخدمين والشعبية. يتم استخدام العملات الافتراضية الأخرى مثل البيتكوين لإنشاء أنظمة مالية لامركزية لأولئك الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى المنتجات المالية التقليدية.

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