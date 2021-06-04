مصر أمام الأمم المتحدة: ملتزمون بالتنفيذ الكامل لاتفاقية مكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - انطلقت فى نيويورك أعمال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة ببحث التحديات والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولى فى هذا الصدد، وذلك بمشاركة مصرية رفيعة المستوى، وقد افتتحت الدكتورة غادة والى وكيلة السكرتير العام والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة أعمال الدورة.





وألقى الوزير حسن عبد الشافى أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، البيان الوطنى الذى أكد من خلاله على تبنى مصر لسياسات صارمة لمكافحة الفساد تراعى مبادئ سيادة القانون وترسيخ المُساءلة والشفافية، كما شدد على أهمية تعزيز التعاون الدولى والإقليمى فى مجال بناء القدرات البشرية والفنية والتكنولوجية لملاحقة جرائم الفساد، وكذلك فى مجال استعادة الأصول والأموال المهربة دون أية مشروطية، مختتماً بالتأكيد على التزام مصر بالتنفيذ الكامل والفعال لكافة الالتزامات الناشئة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأوضح السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، أن المشاركة المصرية الرفيعة تأتى فى إطار حرص مصر على تعزيز جهود مكافحة الفساد بوصفه آفة ضارة تقوض من جهود تحقيق التنمية، مضيفاً أهمية تعزيز التعاون الدولى لمواجهة الفساد بالنظر إلى تداعياته العابرة للحدود، كما أثنى على جهود مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة برئاسة الدكتورة غادة والى فى هذا الصدد.

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