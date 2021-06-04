إنفوجراف- زيارات واجتماعات.. الحصاد الأسبوعى لوزارة الزراعة

جدة - نرمين السيد - وتصدر الانفوجراف اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إذ تناول الاجتماع البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية فى إطار استراتيجية "رؤية مصر 2030".



وأشار الملخص الاسبوعى إلى ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف أعمال شركة تنمية الريف المصرى الجديد، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصرى الجديد، ومسؤولى عدد من الجهات المعنية، فضلا عن اجتماع رئيس الوزراء، لمتابعة مشروع التنمية الزراعية المتكاملة "الدلتا الجديدة لمصر"، بحضور وزراء الزراعة والكهرباء والري، والإسكان ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولى الوزارات والجهات المعنية، كذلك تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الاسبوعى للحكومة، ان الدولة لن تسمح بالبناء العشوائى على الأراضى الزراعية مرة أخرى، لافتا الى أن فقدان الأراضى الزراعية من الصعب استعاضتها، بما يؤثر على الأمن الغذائى فى ضوء الزيادة السكانية على أرض الواقع.

ووفقا للحصاد الأسبوعى لوزارة الزراعة، استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "منجستاب هايلي" الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الغذاء العالمى بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله فى مصر والتى استمرت 7 سنوات، حيث أشاد بالتعاون المثمر بين وزارة الزراعة وبرنامج الغذاء العالمى خلال تولى "هايلى" المسئولية خلال الفترة السابقة فى الأنشطة الزراعية المختلفة.



كما أعلن وزير الزراعة، أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE" اعتمدت كلا من المعمل المرجعى للرقابة على الإنتاج الداجنى، وقسم بحوث البروسيلا بمعهد بحوث الصحة الحيوانية معملين مرجعيين للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE" فى مجال تشخيص مرضى إنفلونزا الطيور والبروسيلا على المستوى الدولى.

كما تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، منافذ بيع السلع التابعة للوزارة، بالدقى، للاطمئنان على سير العمل، وسبل الدعم التى يتم تقديمها للمواطنين والجمهور، وأكد وزير الزراعة على أهمية مراعاة عناصر الجودة والاسعار المخفضة للسلع والمنتجات التى يتم طرحها بمنافذ الوزارة، كذلك عقد وزير الزراعة اجتماعا لبحث آخر مستجدات وتطورات العمل فى شركة تنمية الريف المصرى الجديد بحضور قيادات الوزارة والشركة والجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة، الاجتماع بحث إزالة أى معوقات أمام تحقيق الشركة للاهداف التى انشئت من اجلها ، وكذلك مشاركة هيئات وقطاعات الوزارة الفنية والبحثية وكذا الجامعات المصرية فى اجراء الدراسات المتكاملة للاراضى المقترح ضمها لشركة تنمية الريف المصرى الجديد.



كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، استمرار حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى المملكة العربية السعودية، وتعليق العمل بالاشتراطات الجديدة التى يطلبها الجانب السعودى، إذ عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الجانب السعودى لمناقشة الاجراءات الجديدة التى اعلنتها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية.

وخلال هذا الاسبوع أعلن وزير الزراعة عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.3 مليون طن وذلك وفقاً لتقرير تلقاه من رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى حول إجمالى الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 26 مايو 2021، وتمثلت أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، كما أكدت الوزارة سرعة التجاوب مع شكاوى المزارعين، والانتهاء من حل ازمتى مزارعى البنجر فى غرب المنيا الخاصة بقطع التيار الكهربائى، وأزمة توريد المحصول للمصانع، فضلا عن شكاوى مزارعى المانجو بمحافظة الاسماعيلية، وهى الشكاوى التى لاقت استجابة سريعة وعاجلة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إذ تواصل بنفسه مع المعنيين لعلاج هذه الازمات.

وأعلنت الوزارة انتخاب الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية نائباً لرئيس مكتب المفوضية الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE" بإقليم الشرق الأوسط، وتتجلى أهمية المنصب فى وصول مصر إلى العالمية من خلال المشاركة فى صناعة القرارات المتعلقة بالمعايير الدولية فى مجال الصحة الحيوانية الأمر الذى يساهم فى دعم دور مصر المحورى على المستوى الدولى والإقليمى فى التنسيق ودعم تطبيق المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية فى مجال الصحة العامة البيطرية والصحة الحيوانية والرفق بالحيوان وتطبيق النهج العالمى للصحة الواحدة.

كما أعلن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اعتماد اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان، برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مبلغ 119 مليون جنيه جديدة لتمويل 23 مركزا لتجميع الألبان فى 10 محافظات، وبذلك يصبح إجمالى ما تمت الموافقة على تمويله حوالى 253 مليون جنيه يستفيد منها 97 من أصحاب مراكز تجميع الألبان.



وأعلن المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية عن قيامه باستلام أكثر من 6 آلاف عينة من الجهات الرقابية والعملاء وإصدار شهادات بنتائج هذه العينات، هذا الاسبوع، كما عقد دروتين تدريبيتين للفائزين بالمسابقة الرمضانية التى قام المعمل بتنفيذها خلال شهر رمضان المعظم على مدار أربعة أيام متواصلة حيث تم تدريب أكثر من 20 متدربا ما بين طلاب كليات زراعة وعلوم وطب بيطرى بالجامعات المصرية وخريجين ومهندسين بالقطاع الخاص، كما شارك المعمل فى الإجتماع التحضيرى بين الجانب المصرى والمفوضية الأوروبية بشأن عملية المراجعة والتفتيش على المنشآت المصرية المُصدرة للأسماك لدول الإتحاد الأوروبى إذ أوفد المعمل خبيرين عنه لحضور الاجتماع الذى تم عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأعلن ايضا قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ملخص بما تم انجازه خلال الشهور الخمس الأولى من هذا العام، حيث تم إصدار 9.650 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، فضلا عن الموافقة على تسجيل 4.200 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 2.530 محلية، 1.670 مستورده، وفقا للمعايير والضوابط العلمية والقياسية. كذلك إصدار 325 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة.

كما تم تشكيل 55 لجنة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والمركز الاقليمى للاغذية والاعلاف والشرطة المختصة ومديريات الزراعة المختصة للمرور والتفتيش المفاجئ على مصانع ومحلات الاتجار فى الاعلاف لضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى ومناعى، واجراء المتابعات الفنية وتجارب التجانس على 220 مصنع اعلاف ببعض محافظات الوجه البحرى والقبلى للتأكد من جاهزية المصانع لانتاج اعلاف مطابقة للمواصفات القياسية.



وبلغ إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمى وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر مايو إذ بلغ إجمالى المضبوطات حوالى 105 طن و448 كيلو لحوم، كما قامت مديريات الطب البيطرى بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة فى 13 محافظة وهى "الشرقية، كفر الشيخ، الوادى الجديد، الفيوم، المنوفية، بنى سويف، الدقهلية، البحيرة، الإسماعيلية، القليوبية، البحر الأحمر، القاهرة، قنا" إذ قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 212 مركزا لبيع وتداول الادوية واللقاحات فى المحافظات خلال شهر مايو وتم رصد 47 مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات، كما تم تشكيل لجنة للمرور على منافذ بيع التقاوى الخاصة بمحافظتى الغربية والمنوفية فى الفترة من 27/5 وحتى 30 مايو 2021 أسفرت الحملات عن ضبط محطة غربلة تقاوى بدون ترخيص لغش وتقليد عبوات التقاوى غير مفحوصة مجهزة ومعدة للبيع كما تم ضبط 1.223 عبوة تقاوى ما بين عبوات مقلدة وشكاير تقاوى اذرة فرط وتقاوى خضار محلى غير مفحوص "الوزن الاجمالى للمضبوطات 11 طن و375 كجم" غير معتمدة، كما تم ضبط 25 ألف و874 عبوة مبيدات، غير مسموح بتداولها بعدد من المحلات بالمحافظات المختلفة خلال شهر ابريل، وذلك من خلال حملات التفتيش التى تشنها أجهزة الرقابة على المبيدات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى المعمل المركزى للمبيدات بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات.

وخلال هذا الأسبوع بدأت حديقة الحيوان بالجيزة، التشغيل التجريبى لمشروع البدلات النهرية لأول مرة، إذ تمثل إضافة قوية داخل الحديقة تضفى نوع من الترفيه والبهجة لدى الأطفال، وتتضمن البدلات النهرية مجموعة من البدلات المجهزة على أعلى مستوى داخل بحيرة تم تجهيزها وتزيينها بالرسومات الخلابة ويتوسطها نافورة، وتم تزويد كل بدال من البدالات بمسدسات "مياه" لإضفاء نوع من الترفيه على الأطفال، كما استقبلت معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وفد من معامل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بدولة نيجيريا، وذلك فى اطار توطيد سبل التعاون المشترك بين مصر ونيجيريا فى هذا المجال.