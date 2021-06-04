مجلس الوزراء: التعامل مع 97 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مايو

جدة - نرمين السيد - ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رسالة شكر وتقدير لجميع العاملين فى المنظومة، وجميع المتعاونين معها فى الجهات الحكومية، الذين يبذلون جهودا واسعة لرصد وتلقى الشكاوى من المواطنين، والعمل على حلها، خاصة فى ظل تحديات كثيرة، على رأسها جائحة كورونا.

وأشار الدكتور طارق الرفاعى، إلى أن المنظومة تلقت ورصدت خلال شهر مايو الماضى 97 ألف شكوى وطلب واستغاثة، حيث تم التعامل معها واتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع القيادات المختصة على جميع المستويات، ويأتى ذلك فى إطار حرص والتزام الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتيسير سبل تلقى شكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، والتفاعل معها فى مختلف المجالات تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وأشار التقرير إلى أن المنظومة انتهت من مراجعة 94 ألف شكوى وطلب، تم توجيه 77 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، كما تم حفظ 17 ألف شكوى، وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال فحص 3 آلاف شكوى وطلب تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأضاف التقرير: كان نصيب الوزارات 75% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر الماضى، بينما كان نصيب المحافظات 18 %، والجامعات 1%، وباقى الجهات الأخرى 6%.

ووفقا لما تم عرضه خلال التقرير، قامت فرق العمل بالجهات الحكومية المختصة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، حيث حققت وزارات: الصحة والسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الزراعة واستصلاح الأراضى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعى، الأوقاف، الداخلية، المالية، والقوى العاملة، نسب إنجاز عالية فى التعامل مع الشكاوى وحسمها خلال الشهر.

وحققت محافظات المنيا، القليوبية، بنى سويف، البحيرة، دمياط، بورسعيد، سوهاج، الدقهلية، الشرقية، أسيوط، كفر الشيخ، الجيزة، القاهرة، وأسوان نسب إنجاز مرتفعة خلال الشهر، وكذا حققت جامعات: عين شمس، بنى سويف، المنصورة، القاهرة، الأزهر، المنوفية، والزقازيق؛ معدلات متميزة فى إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها، كما حقق أيضا كل من البنك المركزى المصرى، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، جهاز حماية المستهلك، ومشيخة الأزهر الشريف نسب إنجاز مرتفعة وسرعة فى معالجة وحسم الشكاوى خلال الشهر.

وأشار تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء الذى استعرضه الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن أبرز الموضوعات التى وردت بشأنها الاستجابات تمثلت فى شكاوى الخدمات الصحية والطبية، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بأن تكون شكاوى واستغاثات المواطنين فى مجال الخدمات الصحية على رأس أولويات عمل المنظومة، وأن يتم التنسيق مع المسؤولين على كافة المستويات لسرعة حسم تلك الشكاوى والاستغاثات وإزالة أسبابها، وذلك على التوازى مع ما تقوم به الحكومة من جهود وإجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وفى هذا الصدد تلقت ورصدت المنظومة أكثر من 20 ألف شكوى واستغاثة فى قطاع الخدمات الصحية خلال الشهر الماضى، تم التعامل معها ودراستها وتوجيهها للجهات المعنية، حيث تضمنت 2.960 شكوى واستغاثة بشأن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما تنوعت احتياجات حالات المصابين بالفيروس إلى توفير عناية مركزة مزودة بأجهزة تنفس صناعي، غسيل كلوي، قصور بوظائف الكبد، توفير أدوية لبعض أصحاب الأمراض المزمنة، وبعض الأدوية الخاصة لعلاج الحالات المصابة بالفيروس.

ووفقا للتقرير، تم توجيه الشكاوى لوزارة الصحة والسكان والأجهزة والهيئات التابعة، والجامعات المصرية حيث لاقت الشكاوى استجابات واسعة وخاصة من قبل مستشفيات التأمين الصحى بمدينة نصر، شبرا العام، 15 مايو، المطرية التعليمى، حلوان العام، النصر للتأمين الصحى، الأحرار بالزقازيق، حميات الزقازيق، قويسنا العام، الهلال بشبين الكوم، قها المركزى، الجمهورية بالإسكندرية، قنا العام، ومستشفيات جامعات القاهرة وعين شمس وطنطا وسوهاج وأسيوط.

وأضاف التقرير: فى ضوء توفير الدولة لبعض أنواع اللقاح المعتمد عالمياً لمكافحة فيروس كورونا وإتاحته للمواطنين من خلال منظومة عمل إلكترونية؛ تم إنشاؤها خصيصاً لتلقى طلبات تسجيل المواطنين الراغبين فى الحصول على ذلك اللقاح، وفى ذلك الشأن، تلقت المنظومة 11.3 ألف شكوى وطلب واستفسار بشأن عمليات تسجيل طلبات الحصول على لقاح فيروس كورونا، بنسبة تعدت ٥٧% من الشكاوى الواردة فى قطاع الخدمات الصحية.

وتركزت تلك الشكاوى والطلبات حول تأخر استلام الرسالة النصية لتحديد موعد وأماكن تلقى اللقاح، واستفسارات بعض المواطنين حول مواقع مراكز تلقى اللقاح، كما تلقت المنظومة بعض طلبات من مواطنين أبدوا رغبتهم فى تغيير موعد أو تأجيل تلقى اللقاح، أو طلب تغيير نوعه، أو الرغبة فى تغيير مكان تلقى اللقاح لبعد المسافة، وكذلك طلبات استعجال الحصول على اللقاح، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات لوزارة الصحة والسكان التى اضطلعت بمتابعتها مع المواطنين واتخاذ اللازم بشأنها وفقاً لطبيعة كل منها.

ووفقا لما جاء بالتقرير، كان من بين الشكاوى الطبية التى تم استقبالها خلال الشهر الماضى 2.550 شكوى واستغاثة لمواطنين من محافظات الجمهورية، تتطلب تدخلاً طبياً سريعاً بمختلف التخصصات الطبية، ومنها جراحات المخ والأعصاب، وتوفير أسرة عناية مركزة وحضانات للأطفال الرضع، وجراحات التجميل والأورام والعظام، وجراحات ومناظير الجهاز الهضمى، وقسطرة القلب، والقسطرة المخية، وجراحات إصلاح التشوهات نتيجة عيوب خلقية بالأطفال وحديثى الولادة، وتوفير العلاج اللازم لمرضى الأورام، وأدوية الأمراض المناعية النادرة والمزمنة.

ولاقت تلك الشكاوى والاستغاثات استجابات سريعة من القيادات المعنية بأجهزة وهيئات وزارة الصحة والسكان، وخاصة مستشفيات ناصر العام، مبرة مصر القديمة، الجمهورية، معهد السكر التعليمى، الهلال الأحمر، كما كان للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دور ملموس فى تحقيق استجابات مُثلى وسريعة لحالات المصابين التى تطلبت تعامل المستشفيات الجامعية معها، ومنها مستشفيات جامعات عين شمس (الدمرداش)، القاهرة (القصر العينى وأبو الريش المنيرة)، المنصورة، الإسكندرية، والمنوفية.

وقال الدكتور طارق الرفاعى، خلال التقرير، إنه فى إطار الحفاظ على فعالية الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، تعاملت المنظومة مع 499 شكوى من مواطنين متضررين من عدم التزام بعض المنشآت مثل المطاعم والكافيهات بالإجراءات والتدابير الاحترازية سواء بعدم الالتزام بالسعة المقررة أو تقديم الشيشة لروادها، وكذلك بعض الشكاوى الخاصة بإعادة فتح مراكز الدروس الخصوصية وتوافد الطلاب على تلك المراكز دون اتخاذ أى إجراءات احترازية، حيث تم توجيه تلك الشكاوى إلى المحافظات المعنية لسرعة تشكيل وتوجيه حملات مكثفة لمناطق الشكاوى والتعامل معها، حيث تم تسجيل استجابات سريعة وخاصة بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والدقهلية والشرقية والبحيرة، وأجهزة المدن الجديدة وخاصة القاهرة الجديدة و6 أكتوبر.