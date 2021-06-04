الداخلية تنفى المنشور المتداول عن عصابات اختراق الهواتف

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تم تداوله من منشور تحذيرى منسوب لوزارة الداخلية يزعم انتشار عصابات تخترق الهواتف الشخصية للمواطنين وسحب محتوياتها بالكامل، لابتزاز الضحايا والحصول منهم على الأموال.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى بيان صحفى، أن بعض صفحات التواصل الاجتماعى تداولت منشوراً تحذيرياً منسوباً لوزارة الداخلية يزعم انتشار عصابات تخترق الهواتف الشخصية للمواطنين وسحب محتوياتها بالكامل لابتزاز الضحايا والحصول منهم على الأموال، وقد تواصل المركز مع وزارة الداخلية، التى أكدت أن المنشور المشار إليه لم يتم إصداره من الوزارة، وأنه سبق رصد محاولة البعض ارتكاب جرائم اختراق الهواتف الشخصية لابتزاز الضحايا، وسبق لأجهزة وزارة الداخلية ضبط العديد من مرتكبى تلك الجرائم وتوعية المواطنين منها. وناشدت الوزارة، المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أى جرائم من هذا النوع من خلال الاتصال على الخط الساخن (108)، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبى تلك الوقائع.

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