لخطورتهما الداهمة.. إزالة عقارين آيلين للسقوط فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وردت شكاوى لغرفة عمليات حى غرب الإسكندرية تفيد وجود خطورة داهمة بالعقارين رقمى 35 شارع البهى و22 شارع أبى وقاص، كل منهما مكون من أرضى وطابقين علويين.

وتبين من المعاينة أن العقارين المشار إليهما، بناء قديم، خاليين من السكان، وصادر لهما قرارات هدم حتى سطح الأرض من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

ومن جانبها، ناشدت سحر شعبان، رئيس حى غرب، اليوم الجمعة، المواطنين بسرعة التواصل والإبلاغ عن أى عقار يمثل خطورة داهمة، وذلك لعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حفاظا على حياة المواطنين.