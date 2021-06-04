الحكومة تنفى منشور منسوب للداخلية حول انتشار عصابات تخترق هواتف المواطنين

نفت الحكومة، صحة ما يتم تداوله من منشور تحذيري منسوب لوزارة الداخلية، يزعم انتشار عصابات تخترق الهواتف الشخصية للمواطنين، وسحب محتوياتها بالكامل لابتزاز الضحايا والحصول منهم على الأموال.





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