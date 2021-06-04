انكسار الموجة الحارة.. ننشر درجات الحرارة وحالة الجو في مصر والوطن العربي

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس، اليوم الجمعة نهارا مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدلة على السواحل الشمالية.

حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة البحر المتوسط تكون معتدلة

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر سيكون مضطربًا، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة إلى خمسة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

العظمى الصغرى القاهرة 31 19 الاسكندرية 26 19 وادى النطرون 30 19 طنطا 31 19 شبين الكوم 31 19 دمنهور 29 19 بلطيم 27 20 مطروح 25 18 السلوم 25 19

سيوة 30 19

بورسعيد 27 21

دمياط 26 20

الزقازيق 32 20

المنصورة 31 20

الإسماعيلية 33 19

السويس 33 20

العريش 27 18

رفح 26 18

رأس سدر 33 20

نخل 31 15

نويبع 35 24

طابا 31 18

كاترين 31 15

الطور 35 22

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 37 27

مرسى علم 36 25

الفيوم 32 19

بنى سويف 32 20

المنيا 36 21

أسيوط 37 22

سوهاج 35 23

قنا 36 23

الأقصر 40 25

أسوان 41 26

ادفو 41 27

أبوسمبل 41 27

الوادى الجديد 38 23

شلاتين 40 26

أبورماد 38 26

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 28

تباين في طقس الخليج

بينما شهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

أما الامارات الطقس وحارا نهاراً ورطبا ليلاً ، وفى البحرين حار مع تصاعد الأتربة وفى الكويت العظمى 48 °ﻡ.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة حائل ومرتفعات المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة على أجزاء من منطقتى الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالى والأوسط بسرعة 25-45 كم ساعة.

وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبى بسرعة15 -35كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالى والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .