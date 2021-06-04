انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية العملية للعام الدراسي ٢٠٢١.. غدًا

/634643/انطلاق-امتحانات-الدبلومات-الفنية-العملية-للعام-الدراسي-٢٠٢١-غدا

تنطلق صباح الغد السبت امتحانات العملي لطلاب الدبلومات الفنية بنظام 3 و 5 سنوات لتخصصات الصناعية و الزراعية والفندقية و التجارية للعام الدراسي 2020/2021 تحت أشرف نائب الوزير لشئون التعليم الفني الدكتور محمد مجاهد.

امتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢١

قال نائب الوزير للتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، أنه تم تزويد كافة المدارس الفنية بالخامات اللازمة للامتحانات العملية.

أضاف أنه تم تعليق كشوف المناداه باسماء الطلاب وتقسيمهم طبقا لعدد الطلاب في كل مدرسة ونوعية التخصصات بها بحيث لا يحدث تزاحم بين الطلاب مع تعقيم الاداوت والورش قبل وبعد انتهاء الاختبارات.

وأكد أن الخطة لامتحانات سواء العملية أو التحريرية تسير تشير وفق الخطة الزمنية، مشيرا أنه تم التأكيد علي رؤساء اللجان بالالتزام بالاجراءات الاحترازية الوقائية من جائحة فيروس كورونا.

التخصصات

أوضح رئيس قطاع التعليم الفني بالوزارة الدكتور محمد عمارة أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية يبلغ 750 ألف طالب و طالبة بكافة التخصصات ، وذلك داخل 3041 لجنة امتحانية ، وذلك تحت أشراف 200 ألف مراقب وملاحظ.

أوضح أنه تقرر أن يؤدي الطلاب الامتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالمنزل، بالتنسيق مع لجان النظام والمراقبة التابعة للكنترولات ، مشيرا أن الامتحانات سوف يتم متابعتها من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة ، و غرف العمليات في مديريات التعليم بالمحافظات لحل آى مشكلة طارئه.