/634642/الأوراق-المطلوبة-للحصول-على-قرض-شخصي-بدون-ضمانات

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض شخصي بدون ضمانات ، يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة الطريقة التى يمكنهم من خلالها الحصول على قرض من أحد البنوك، مع تحديد فترة زمنية للسداد، ويُساهم القرض فى حل مشكلة أو تجاوز أحد الأزمات، للعبور إلى مساحة آمنة.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى الأوراق المطلوبة للحصول على قرض شخصي من أحد البنوك، الذى تيسر على المواطنين.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض شخصي بدون ضمانات

الحصول على قرض شخصي يأتى وفقًا لعدة إجراءات محددة، بالتنسيق مع البنك، حيث يقدم المقترض عددًا من الملفات والأوراق اللازمة للحصول على القرض، وتتمثل فى صورة من البطاقة الشخصية، وعقد أو خطاب من جهة العمل، يتم فيها توضيح المدخلات والمرتب الشهرى الذى يتقاضاه، كما يقدم أيضًا فاتوة كهرباء حديثة لم يمر عليها 3 شهور.

الحصول على قرض شخصي.. أولًا الأوراق المطلوبة

تتنافس العديد من البنوك على تقديم أكبر قدر من الخدمات للعملاء وذلك لإنعاش الاقتصاد المصرى والاستثمار فى الأموال، مما يُدر ربحية معقولة على تلك الثنائية المحددة.

تقديم الأوراق المطلوبة للحصول على قرض شخصي.. مزايا بنكية

البنك الأهلى المصرى، يقدم العديد من الضمانات والتسهيلات كل فترة انطلاقًا من حرصه على تحسين الأحوال والتمتع بأكبر قدر من الاستمرارية، وسبق أن أتاح فرصة السحب من محطات الوقود، تسهيلًا على المواطنين.

وكان بنك مصر قد أتاح إمكانية تقديم قرض شخصي للعملاء المترددين عليه، وتصل قيمة القرض الشخصي لـ 1.5 مليون جنيه، وبدون أى ضمانات، وذلك لمساعدة المواطنين والتسهيل عليهم للحصول على قرض.

ومن المزايا التى يوفرها بنك مصر، الذى يرأسه نائب رئيس نادى الزمالك، ورئيس البنك محمد الأتربى، أن قيمة التمويل تصل إلى 1.5 مليون جنيه للعاملين فى الهيئات، كما أن مدة التقسيط تصل لـ 10 سنوات للعاملين بالهيئات والمصالح الحكومية، وقطاع الأعمال.

اقرأ أيضًا: أول رد من بنك CiB على محمد رمضان بعد الحجز على أمواله

بنك مصر برئاسة محمد الأتربي، يوفر أيضًا مدة سداد طويلة الأجل، حيث تصل لـ 8 سنوات فى بعض فئات القطاع الخاص.

كما يمكن منح القرض الشخصي للعملاء وثيقة تأمين مجانية، ولا يُشترط وجود ضامن للعميل للحصول على القرض الشخصي. كما يتم إعفاء العملاء من مصاريف فتح الحساب.

تُقدم البنوك بشكل دائم العديد من المزايا للعملاء لزيادة الدخل سواء على البنك أو للمساهمة فى التيسير على المواطنين.