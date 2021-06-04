العربية: روسيا تعلن بدء استئناف رحلات الطيران السياحى إلى مصر

أعلنت روسيا بدء استئناف رحلات الطيران السياحى إلى مصر بعد توقف دام قرابة 6 سنوات، وفقا لما ذكرته قناة العربية، فى خبر عاجل لها.

كانت وزارة الخارجية الروسية، قالت سابقاً إن استئناف الرحلات الجوية العارضة إلى منتجعات مصر سيتم خلال صيف العام الحالي.

وفي تصريحات له، قال رئيس هيئة الطيران المدني المصرية لرويترز في فبراير، إن رحلات الطيران المباشر بين روسيا ومطاري شرم الشيخ والغردقة ستُستأنف فى مارس بعد تعليقها لأكثر من خمس سنوات.