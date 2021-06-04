/634646/كل-ما-تريد-معرفته-عن-إختبارات-ناشئ-طلائع-الجيش

فتح نادي طلاع الجيش باب الاختبارات للناشئين الجدد من مواليد 2001 وحتي مواليد 2011، كما أعلن عن مواعيد الاختبارات علي 3 مراحل تبدأ من يوم السبت الموافق 19 يونيو 2021. تبدأ الاختبارات الساعة 8 صباحاً علي ملعب النجيل الصناعي بنادي طلائع الجيش بجوار دار المشاة ومستشفي كوبري القبة العسكري، ويتم سحب استمارة الاختبار من المكتب المالي بالنادي مقابل 30 جنيه للإستمارة. اختبارات الناشئين والبراعم للمتقدمين الجدد:

شروط الإختبار الأول:

مواليد 2007 و2008 يوم السبت الموافق 2021/6/19. مواليد 2009 و2010 و2011 يوم الأحد الموافق 2021/6/20 مواليد 2001 و2002 و2003 ومواليد 2004 يوم الإثنين الموافق 2021/6/21 مواليد 2005 و2006 يوم الثلاثاء الموافق 2021/6/22 مواعيد اختبارات الناشئين الجدد والناجحين في الاختبار الأول:

شروط الاختبار الثاني:

مواليد 2007 و2008 يوم السبت الموافق 2021/6/26. مواليد 2009 و2010 و2011 يوم الأحد الموافق 2021/6/27 مواليد 2001 و2002 و2003 ومواليد 2004 يوم الإثنين الموافق 2021/6/28 مواليد 2005 و2006 يوم الثلاثاء الموافق 2021/6/29. مواعيد اختبارات الناشئين الجدد والناجحين في الاختبار الأول والثاني:

شروط الإختبار الثالث:

مواليد 2007 و2008 يوم السبت الموافق 2021/7/3. مواليد 2009 و2010 و2011 يوم الأحد الموافق 2021/7/4 مواليد 2001 و2002 و2003 ومواليد 2004 يوم الإثنين الموافق 2021/7/5 مواليد 2005 و2006 يوم الثلاثاء الموافق 2021/7/6.