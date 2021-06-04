/634648/حضور-مهيب-فى-جنازة-والدة-رئيس-الشيوخ-صور

شيع عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، جنازة والدة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، القائمة الآن من مسجد المشير بالقاهرة.

تشييع جنازة رئيس الشيوخ من مسجد المشير

واستقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المعزين المقبلين، ومن أبرزهم رئيس مجلس النواب، المستشار حنفى جبالى، ورئيس لجنة الزراعة، هشام الحصرى، ورجل الأعمال ووكيل لجنة الصناعة بالشيوخ، أحمد أبو هشيمة، ووكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أحمد دياب، وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تشييع جنازة والدة رئيس الشيوخ من مسجد المشير

ومن المقرر أن يتم دفن الفقيدة، فى “بني مزار” بمحافظة المنيا بصعيد مصر، وهو مسقط رأسها.

وكانت والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس مجلس الشيوخ، قد وافتها المنية أمس، وتوجه عدد من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية بالنعي.