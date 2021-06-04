أخبار مصرية

حضور مهيب فى جنازة والدة رئيس الشيوخ «صور»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/25
  • 2/25
  • 3/25
  • 4/25
  • 5/25
  • 6/25
  • 7/25
  • 8/25
  • 9/25
  • 10/25
  • 11/25
  • 12/25
  • 13/25
  • 14/25
  • 15/25
  • 16/25
  • 17/25
  • 18/25
  • 19/25
  • 20/25
  • 21/25
  • 22/25
  • 23/25
  • 24/25
  • 25/25

/634648/حضور-مهيب-فى-جنازة-والدة-رئيس-الشيوخ-صور

شيع عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، جنازة والدة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، القائمة الآن من مسجد المشير بالقاهرة.

تشييع جنازة رئيس الشيوخ من مسجد المشير

واستقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المعزين المقبلين، ومن أبرزهم رئيس مجلس النواب، المستشار حنفى جبالى، ورئيس لجنة الزراعة، هشام الحصرى، ورجل الأعمال ووكيل لجنة الصناعة بالشيوخ، أحمد أبو هشيمة، ووكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أحمد دياب، وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تشييع جنازة والدة رئيس الشيوخ من مسجد المشير

ومن المقرر أن يتم دفن الفقيدة، فى “بني مزار” بمحافظة المنيا بصعيد مصر، وهو مسقط رأسها.

وكانت والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس مجلس الشيوخ، قد وافتها المنية أمس، وتوجه عدد من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية بالنعي.

08e646c2e1.jpg

 

 

0ca15ce348.jpg

 

 

05878e72a5.jpg

 

 

6d8583347d.jpg

 

 

dcae9ddbbf.jpg

 

 

e0085e5532.jpg

 

 

cbd7f80e52.jpg

 

 

84b6b1210c.jpg

 

 

b1e1cfe98c.jpg

 

 

e52c00e813.jpg

 

 

b4201f5e48.jpg

 

 

a85fd06aa3.jpg

 

 

1a68f884df.jpg

 

 

2f7b1cdb1b.jpg

 

 

204d91fbb7.jpg

 

 

b208890318.jpg

 

 

05e10313c1.jpg

 

 

4d3d82af7d.jpg

 

 

47e943c7b6.jpg

 

 

717df57f3a.jpg

 

 

b01a416570.jpg

 

 

d1cf1f9182.jpg

 

 

03769e91c0.jpg

 

 

2507f3d51c.jpg

 

 

e70ef5a6ba.jpg

 

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضور مهيب فى جنازة والدة رئيس الشيوخ «صور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا