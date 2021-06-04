جدة - نرمين السيد - قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر مايو 2021 فى تنفيذ 2.103 مشروعات بقروض 300 مليون جنيه.





فى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" طريقة التقديم للحصول على قرض مشروعك

وأوضح شعراوى فى بيان صحفى، أن هذه المشروعات ساهمت فى توفير أكثر من 18 ألف فرصة عمل فى جميع المحافظات، مشيراً إلى أن إجمالى المشروعات التى نفذها "مشروعك" حتى الآن بلغ 172 ألفاً و365 مشروعا بقروض 19 مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر 1,7 مليون فرصة عمل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. كيف تحصل على قرض مشروعك؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.