صور.. بدء امتحانات نهاية العام بجامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - انطلقت، صباح اليوم الجمعة، امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكليات جامعة الإسكندرية، للعام الجامعى 2020/ 2021، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19".





وأجرى الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، اليوم، جولة تفقدية لعدد من اللجان بمختلف الكليات، للاطمئنان على سير الامتحانات.

وقال جابر فى تصريحات له خلال الجولة، إن الامتحانات تُعقد وسط إجراءات وقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، للحفاظ على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ولفت إلى أن تم تعقيم وتطهير المدرجات، وإلزام جميع القائمين على الامتحانات بارتداء الكمامة الطبية، فضلا عن توفير أدوات التطهير والتعقيم كافة للجان قبل وبعد كل امتحان.

وأضاف جابر، أنه تم تخصيص لجنة للعزل الصحى بكل كلية، فضلا عن تخصيص غرف عمليات خاصة بالكليات للتعامل مع الحالات الطارئة ومتابعة سير الامتحانات.

وأشار إلى تحديد علامات على بوابات الجامعة تراعى ترك مسافة كافية بين كل طالب والآخر، وقياس درجات الحرارة للطلاب قبل الدخول للمبانى ولجان الامتحان، قائلا: "سعة اللجان بالكليات انخفضت بنسبة 30 إلى 40% من سعتها الأساسية".

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن الإجراءات شملت تركيب بوابات تعقيم على البوابات الرئيسية للجامعة لتعقيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين قبل السماح لهم بدخول الجامعة.

وبالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، نوه جابر أنه يجوز الاعتذار عن الامتحانات التى تتزامن فقط مع فترة الاشتباه أو الإصابة للطالب.