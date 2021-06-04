محافظ القاهرة: تسكين 47 محلا بسوق أبو المكارم الجديد بمدينة نصر

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه جارى الانتهاء من تسكين سوق "أبو المكارم" الجديد والذى تم إنشاؤه بالمنطقة الصناعية بجوار مسجد أبو المكارم الزغل بحى غرب مدينة نصر بالتزامن مع الإنتهاء من الأعمال الجارية به.





وقال محافظ القاهرة، فى تصريحات له اليوم، إن سوق "أبو المكارم" الجديد مقام على أرض أملاك الدولة على مساحة 1.500 متر مربع وتحمل تكاليف إنشاء السوق النائب محمد مصطفى السلاب فى إطار تفعيل دور المجتمع المدنى فى مشاركة الأجهزة التنفيذية فى تقديم الخدمات للمواطنين. وأضاف محافظ القاهرة، أن السوق يضم 47 محلا ومخصص لنقل الحرفيين المتواجدين بما يسمى سوق (42) بالحى السابع والذى يقع ضمن أعمال استكمال إنشاء محور الفردوس 2، مشيرا إلى أن السوق الحضارى الجديد مجهز بالكامل ومزود بكافيتريا ودورات مياه ومصادر للكهرباء، ويقوم أصحاب المحال فى السوق بأعمال السمكرة والسباكة وبيع قطع الغيار.

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