فيديو.. وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يفتتحان مسجد القصبى بمركز نبروه

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والشيخ عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، ظهر اليوم، مسجد القصبى بقرية نشا مركز نبروه.





ويقع المسجد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 1400م2، وتكلفت أعمال الصيانة والترميم 2.5 مليون جنيه من الجهود الذاتية، تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وقد التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالأئمة المتميزين فى الدعوة الإلكترونية وبعض قيادات الدعوة بمديرية الدقهلية بديوان عام المحافظة، قبيل صلاة الجمعة.

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