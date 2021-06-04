اطلاق مركز تعزيز الفرانكوفونيه والمحمد رئيسا فخريا

اعلن سفراء الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرانكوفونية OIF المعتمدون لدى الكويت، أمس، إنشاء مجلس تعزيز الفرانكوفونية في الكويت.

وعقد المجلس أمس، أولى جمعياته العمومية برعاية الشيخ ناصر المحمدالصباح وتقدّم أعضاء المجلس بالشكر للمحمد على قبوله الرئاسة الفخرية للمجلس وافتتاح أول جمعية عمومية، التي انتخب خلالها الأعضاء اللجنة الإدارية للعامين المقبلين، وتضم الأرجنتين وكندا وفرنسا ولبنان وتونس.

من جهته، شدد المحمد في رسالة ملهمة ألقاها باللغة الفرنسية علي أهمية الفرانكوفونية واللغة الفرنسية في الكويت واهتمام الدولة بتعزيز تعلّم هذه اللغة التي تسهم في إثراء ثقافة البلاد وسكانهاكما أشار إلى الحاجة إلى إنشاء مجلس مثل مجلس تعزيز الفرانكوفونية في الكويت من أجل تقديم الدعم وضمان استمرار تعلّم اللغة الفرنسية في الكويت».وحدد أهمية مصاحبة هذا الدعم التربوي ببرنامج ثقافي من أجل تعزيز التبادل والممارسة اليومية للفرنسية، كامتداد لاحتفالات الفرانكوفونية التي تقام كل عام في الكويت، وتشجيع تبادل أفكار وإقامة علاقات بين الفرانكوفونية والكويتيين.