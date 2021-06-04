محمود كهربا يتعرض لحادث سيارة

تعرض محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادي الأهلي، لحادث سيارة، ونشر لاعب القلعة الحمراء صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام أظهرت حجم الضرر الذي تعرضت له سيارته وعلق "قدر الله وماشاء فعل ..الحمد لله على كل شئ".

كهربا كهربا

من جانبه، أكد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادي الأهلى، أن خلافه مع محمود عبد المنعم كهربا انتهى تماما بعد اعتذار اللاعب له وللاعبين، مضيفا أن كل اللاعبين لديهم فرصة المشاركة بشكل أساسى.

وقال موسيماني في تصريحات في قناة الأهلى: "كهربا لاعب كبير وكان فيه سوء تفاهم بيننا وتقبلته، خاصة أنه اعتذر واعترف بالخطأ وهو زى ابنى، وهو حاليا يتدرب بشكل قوى ومركز جدا ويطلب مشاهدة التمرينات وحابب الشغل، وحاليا هيتفرجوا على مباريات الترجي التونسى لكى يدرسوا الفريق المنافس بشكل جيد".

وأضاف مدرب الأهلى: "كل اللاعبين عندهم فرصة اللعب بشكل أساسى، زى طاهر محمد طاهر كان يجلس احتياطيا ولكن عندما جاءت الفرصة تمسك بها، وكهربا عنده فرصة فلازم يكون افضل من اللاعب الذى يلعب في مركزه، فأنا مدرب عادل ولا أظلم أحد وكل ما يهمنى الأداء".

وتابع موسيمانى: "الأفضل هو اللى هيلعب والذى يجتهد يجد مكانا في التشكيل الأساسي مثل صلاح محسن الذي ينافس حسين الشحات، وديانج الذى يبذل كل ما يملك لأن حمدى فتحى لاعب مميز".







