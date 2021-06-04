/634649/منال-هلال-تعيين-المرأة-في-النيابة-العامة-ومجلس-الدولة-يتسق-مع-رؤية-مصر-2030

أكدت النائبة الدكتورة منال هلال ، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدوله بداية من اول أكتوبر 2021 انتصارا جديدا للدولة المصرية يصب في مصلحة الدولة ويعزز مكانتها وريادتها ليصبح شهر اكتوبر شهر الانتصارات .

رؤية مصر 2030

وأشارت عضو لجنة الثقافة إلى ان هذا القرار يتسق مع رؤية مصر 2030، التي أُطلقت في فبراير 2016، وتم تحديثها في 2018لتعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات متضمنة الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.

وأوضحت أن تعيين المرأة في النيابة العامة يتسق مع الهدف الثاني من رؤية مصر 2030 وهو العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة متمثلا في تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، و تمكين المرأة وضمان حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ووجهت النائبة منال هلال تحية وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم الدائم للمرأة المصرية والمساند لكافة حقوقها، وجعلها تنعم بعصرها الذهبي في ظل قياده سياسيه واعيه ومقدره للمرأة.

واكدت أن الرئيس استحق عن جداره وسام القائد في البرلمان العربي لما قام به من جهود لتحقيق السلام واستقرار المنطقه وحفظ الامن القومي العربي وحل كافة المشكلات التى تمر بها المنطقه ..الحقيقه هو يستحق جائزة نوبل.