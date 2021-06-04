/634650/تعرض-محمود-كهربا-لاعب-الأهلي--لحادث-سير-صور

تعرض محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم لحادث سير منذ ساعات قبل ان يطمأن اللاعب جماهيره بنشر صورة للحادث.

ونشر كهربا صورة للسيارة عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات انستجرام أظهرت حجم الضرر الذي تعرضت له سيارته. وعلق اللاعب محمود كهربا علي الحادث عبر الإنستغرام: "قدر الله وماشاء فعل ..الحمد لله على كل شئ" في إشارة لتحسن موقف اللاعب. يذكر أن كهربا شارك مع الأهلي في خوض المباراة الودية أمام مصر للتأمين استعداد لمواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري الأبطال. تشكيل الأهلي أمام مصر التأمين في حراسة المرمى: علي لطفي. في خط الدفاع: ياسر إبراهيم، وسعد سمير، ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا. في خط الوسط: حمدي فتحي، ومحمود متولي، ومحمود كهربا ووليد سليمان ووليد مصطفى. في خط الهجوم: مروان محسن.

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