/634651/وضع-سم-للكلاب-اعترافات-سارق-فيلا-الفنان-سيد-رجب

تسلل عبر السور، ووضع السم لكلاب الحراسة داخل طعام، هكذا فعل واعترف المتهم بسرقة فيلا الفنان سيد رجب في البدرشين، مستغلا غياب الفنان وأسرته عنها.

تأكد المتهم من نفوقهما، ثم دخل للفيلا وفتش في محتوياتها واستولى بعد ذلك على اسطوانتين غاز وفر هاربا.

كان يعمل في الفيلا قبل ذلك

وقال المتهم إنه كان يعمل خفيرا خاصا سابقا في الفيلا، وعلى علم باحتواء الفيلا على كلبين ملك الفنان سيد رجب، وأنه أعد لهما طعام يحتوي على سم لقتلهما، واستغل علمه بالمبنى للدخول.

وعقب إجراء المعاينة وضبط المتهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة، وحرر محضر بالواقعة.

بلاغ في قسم الشرطة

تلقى مركز شرطة البدرشين، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض فيلا الفنان سيد رجب للسرقة على يد مجهول، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وتبين أن المتهم قتل كلبي حراسة بواسطة وضع السم لهما في الطعام، واستولى على بعض المحتويات وفر هاربا.

أرشد عن المسروقات

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث بإشراف العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد احمد عكاشة، رئيس مباحث البدرشين، إلى أن خفيرا سابقا كان يعمل بالفيلا، وراء سرقتها.

تمكن النقيب أحمد فايز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالسرقة، وأرشد عن المسروقات.

القبض على متهمين جديدين

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الجيزة، من القبض على متهمين جديدين، في حادث سرقة فيلا حيث اشترك المتهمان مع خفير الفيلا الذي كان يعمل سابقا بها، في قتل كلبي حراسة، وسرقة أسطوانتين غاز.

وتلقى مركز شرطة البدرشين، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض فيلا الفنان سيد رجب للسرقة على يد مجهول، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتهم قتل كلبي حراسة بواسطة وضع السم لهما في الطعام، واستولى على بعض المحتويات وفر هاربا