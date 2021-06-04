/634652/الحكومة-تنفي-انتشار-عصابات-تخترق-هواتف-المواطنين-الشخصية

قام مجلس الوزراء بنفي ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن منشورًا تحذيريًا منسوبًا لوزارة الداخلية يزعم انتشار عصابات تخترق الهواتف الشخصية للمواطنين وسحب محتوياتها بالكامل لابتزاز الضحايا والحصول منهم على الأموال،

التواصل مع وزارة الداخلية

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصله مع وزارة الداخلية، التي أكدت أن المنشور المشار إليه لم يتم إصداره من الوزارة، وأنه سبق رصد محاولة البعض ارتكاب جرائم اختراق الهواتف الشخصية لابتزاز الضحايا، وسبق لأجهزة وزارة الداخلية ضبط العديد من مرتكبي تلك الجرائم وتوعية المواطنين منها.

وناشدت وزارة الداخلية، المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أية جرائم من هذا النوع من خلال الاتصال على الخط الساخن (108)، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبي تلك الوقائع.