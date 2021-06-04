عاجل.. عبور معدات هندسية وأطقم فنية مصرية لقطاع غزة لبدء إعادة الإعمار

جدة - نرمين السيد - عبرت منفذ رفح البرى، اليوم الجمعة، معدات هندسية وأطقم فنية مصرية إلى قطاع غزة، للمساهمة فى إزالة الأنقاض وركام المنازل والأبراج المهدمة والمتضررة نتيجة الأحداث الأخيرة، وذلك تنفيذا بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى.





ونفل التليفزيون المصرى وقناة Ten لقطات للمعدات الهندسية والأطقم الفنية التى عبرت منفذ رفح البرى ظهر اليوم الجمعة. ويأتى هذا فى إطار التخفيف عن مواطنى القطاع وسرعة إعاده الحياة إلى طبيعتها، وتهيئة المجال لبدء عملية إعادة الإعمار فى ضوء ما أعلنه الرئيس من إلتزام مصر بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع.

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