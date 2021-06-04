محافظة الجيزة: زراعة 450 شجرة مثمرة بأطفيح وغلق وإزالة 12 منشأة

جدة - نرمين السيد - أجرت إدارة الإنارة بمركز ومدينة أطفيح، أعمال صيانة كشافات الإنارة واستبدال التالف منها بقرية الكداية وطريق 21 إلى جانب زراعة 250 شجرة زيتون بمدخل المدينة و200 شجرة مثمرة بنطاق قرية صول.





وأوضحت محافظة الجيزة فى بيان اليوم، أن قطاعات عجوزة 1 وعجوزة 2 شهدت حملات مكبرة لأجهزة حى العجوزة وشرطة المرافق وجهاز السرفيس والنقل الجماعى بالجيزة، لضبط المخالفات ورفع الإشغالات والتى أسفرت عن غلق مخزن بشارع الخليل وكافيه بشارع الهادى ونادى صحى بشارع الفردوس وكشك بشارع وادى النيل، لمخالفتهم للإجراءات الاحترازية وكلبشة عدد من السيارات بشارع أحمد عرابى لانتظارها الخاطئ وتحرير 6 محاضر مخالفة وتوقيع الغرامات الفورية على مرتكبيها.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات أحمد راشد محافظ الجيزة، وسعيا لتحقيق الانضباط بالشارع والالتزام بالإجراءات الاحترازية ورفع مستوى الخدمات.

وفى ذات الإطار، تم تحرير 8 محاضر عدم ارتداء الكمامة خلال حملات الضبط التى قامت بها أجهزة حى الدقى على عدد من المواقف العامة بنطاق الحى، وتحرير 6 محاضر للانتظار الخاطئ.

وانتهى حى الهرم من تركيب بلاط الإنترلوك بشارع سيف النصر المتفرع من شارع زغلول ورفع المخلفات على جانبى عدد من قطاعات طريق اللبيني، كما تم غلق 2 مقهى يقدمان الشيشة بمركز ومدينة البدرشين ومصادرة 11 شيشة و45 مضبوطات إشغالات متنوعة وتحرير 5 محاضر لعدم ارتداء الكمامة، كما يجرى وضع الطبقة الرابطة الخاصة بأعمال رصف طريق أبو رجوان شارع الدكمى ودهان كبارى (أبوصير، زويل، العزيزية، مثلث سقارة).

وأغلقت الحملات بحى شمال الجيزة 3 مقاهى مخالفة للإجراءات ومصادرة 13 شيشة و37 كرسيا، فيما أزالت لجان المتابعة والإشغالات بحى جنوب الجيزة 3 أكشاك مخالفة، بالإضافة إلى سحب 5 مركبات توك توك ورفع 130 حالة إشغال طريق خلال حملات شملت محيط ميدان المنيب.

وبنطاق حى العمرانية يجرى استكمال أعمال المحارة ودهان واجهات العقارات المطلة على محور خاتم المرسلين بعد أعمال التوسعة إلى جانب زراعة أشجار النخيل بالجزيرة الوسطى وتركيب بلاط الإنترلوك وحفر بالوعات صرف مياه الأمطار.

ومن خلال حملات النظافة تم رفع 158 طن مخلفات بنطاق قرى مركز ومدينة الحوامدية، بالإضافة إلى إصلاح أعطال مياه الشرب بشوارع مطحن الشرابى و فجر الإسلام والوحدة، وبمساهمة من المجتمع المدنى قام مركز ومدينة منشأة القناطر بتركيب عامودين إنارة داخل مقابر قرية الاخصاص وتوصيل 25 لمبة ليد، كما تم تنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بقرى ابوغالب ووردان والمنصورية.