جدة - نرمين السيد - تقدمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بخالص التعازى لأسر الأطفال الستة الذين لقوا ربهم أمس نتيجة حادث حريق بإحدى عنابر المؤسسة العقابية بمنطقة المرج، داعية الله أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.





وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى بيان صحفى، أنها ستتخذ جميع الإجراءات الرادعة لمحاسبة المسؤولين المختصين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعى بالمؤسسة العقابية فى حال تورطهم فى الحادث فى ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة، مشيرة إلى أنها فور وقوع الحادث انتقلت على الفور إلى الموقع لمتابعة تطورات الحادث والاطمئنان على باقى الأطفال فى المؤسسة وقد شاهدت تحقيقات النيابة التى بدأت ليلة أمس حول أسباب وقوعه. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن العنبر كان يضم 25 حدثا تم إنقاذ 19 منهم فور وقوع الحريق الذى نجم عن ماس كهربائى وتقديم كافة سبل الدعم النفسى لهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة التضامن: إنقاذ 19 طفلا من 25 مقيمين فى حريق مؤسسة الأحداث بالمرج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.