إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لمواطنى 3 محافظات

جدة - نرمين السيد - أوفد قطاع الأحوال المدنية مجموعة من المأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى "لعدد من المواطنين "نظرا لظروفهم الصحية" بمحال إقامتهم وبالمستشفيات بمحافظات "المنوفية، كفرالشيخ، القاهرة" وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.





كما أوفد القطاع بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق المرأة مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات من أهالى "عدد من قرى محافظة المنوفية"، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.

وواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة" بمقر فرع القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتسليمها لهم تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وكذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكل القطاعات الأمنية والتعامل الإيجابى مع كل البلاغات ذات الطابع الإنسانى، واستمرارا لإتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.