صور.. «تحيا مصر» يوفر 41 طن مواد غذائية ومطهرات للأطقم الطبية فى 62 مستشفى

جدة - نرمين السيد - تواصل قوافل صندوق تحيا مصر عملها لليوم الثالث على التوالى لتوفير الأغذية والمطهرات لمستشفيات العزل والحميات والصدر، دعما للأطقم الطبية فى مواجهة فيروس كورونا، وذلك ضمن مبادرة "نتشارك هنعدى الأزمة" التى أطلقها الصندوق مع بداية تفشى كوفيد 19 فى مصر فى مارس من العام الماضى.





وقال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن القوافل تستهدف توفير 36 طن دواجن، و5 أطنان مطهرات ومستلزمات نظافة لنحو 62 مستشفى تابع لوزارة الصحة فى 10 محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والسويس، والإسماعيلية، والشرقية، والقليوبية، وبنى سويف، والإسكندرية، والمنوفية، والفيوم.

وأضاف أن الصندوق دشَّن مبادرة نتشارك هنعدى الأزمة لمعاونة أجهزة الدولة فى مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا من خلال محورى عمل، الأول يستهدف دعم القطاع الطبى بالأجهزة والمستلزمات الخاصة بمستشفيات العزل والحميات والصدر، فيما يستهدف المحور الثانى دعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة.



وأوضح عبد الفتاح أن المبادرة وفرت 240 جهاز تنفس صناعي، و1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، و16 ألف بدلة عزل واقية، وكذلك مليون كمامة طبية، و60 ألف كمامة N95، و 60 طن مطهرات، و1000 كاشف للفيروس، و50 بوابة تعقيم، و300 ألف عبوة قفاز طبى، فضلا عن المشاركة فى أول إنشاء أول مستشفى ميدانى للعزل بالتعاون مع جامعة عين شمس.



وعلى مستوى دعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة استطاعت المبادرة توفير 12 ألف طن مواد غذائية جافة، و200 طن لحوم، وألفى طن دواجن، و200 طن خضروات وفاكهة، 133 ألف كرتونة معلبات لنحو 8 ملايين مواطن حتى الان.



وفى ذات السياق يستقبل صندوق "تحيا مصر التبرعات ومساهمات الهيئات والأفراد وشركات القطاع الخاص لتوفير لقاح فيروس كورونا وذلك عبر حساب "037037 توفير لقاح كورونا" باعتباره الكيان الذى سيتولى تجميع المساهمات المختلفة، سواء من البنوك أو الشركات أو الجهات الأخرى، إضافة إلى ما قامت الخزانة العامة للدولة بتدبيره لشراء اللقاحات، إذ خصصت الحكومة للصندوق نحو مليارى جنيه حتى الآن.