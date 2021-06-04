/634653/بتوجيهات-الرئيس--معدات-هندسية-وأطقم-مصرية-تعبر-معبر-رفح-لغزة

عبرت اليوم منفذ رفح معدات هندسية واطقم مصرية لقطاع غزة بتوجيهات من الرئيس السيسي، وذلك للمساهمة في إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة، وفقا لما ذكرته قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل لها.

إعادة إعمار غزة ويأتي ذلك في إطار التخفيف عن مواطني القطاع وسرعة إعادة الحياة إلى طبيعتها وبدء إعادة الإعمار، وفى ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي من التزام مصري بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع.

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