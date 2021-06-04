/634654/شروط-مبادرة-التمويل-العقاري-2021-كل-ما-تريد-معرفته

يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، عن الشروط والتعليمات الخاصة بمبادرة التمويل العقاري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال قروض طويلة الأجل وبفائدة منخفضة.

ووفقا لمنشور البنك المركزي، يستعرض لكم دوت الخليج، أهم الشروط الواجب توافرها للأفراد الراغبين في الاستفادة من المبادرة والحصول على وحدات سكنية.

وجاءت الشروط كالتالي:

1- توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط مبادرة الآتية من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر فائدة 3% متناقصة لمدة سداد تصل إلى 30 سنة.

2- يحق للعميل أو الأسرة شاملة الأولاد القصر، الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرات التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل عليها العميل خارج إطار مبادرات التمويل العقاري.

3- بالنسبة لمحدودي الدخل: فإن الحد الأقصي لصافي الدخل الشهري للشخص الأعزب لا يتجاوز 4.5 الف جنيه، والاسرة محدودة الدخل الحد الاقصي لصافى الدخل الشهري لا يتجاوز 6 آلاف جنيهات.

وتبلغ نسبة المقدم المدفوع للبنك من العميل 10% من أجمالي قيمة الوحدة.

ويتوقف سعر الوحده لفئة محدودي الدخل على ما يحدده صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وهو ما لا يتعدى 350 ألف كتويل لشراء الوحدة.

4- أما بالنسبة لمتوسطي الدخل: فيجب ألا يتجاوز صافى الدخل الشهري للفرد الأعزب 10 آلاف جنيه.

وصافي الدخل بالنسبة للأسرة لا يتعدى 14 الف جنيه، ويبلغ قيمة المقدمة التى يسدده العميل ما بين 15 و20% من سعر الوحده.

ويصل التمويل إلى 1.4 مليون جنيه.

5- الحد الاقصي للسعر الوحدة لمحدودي الدخل غير شامل وديعة الصيانة.

6- تقبل المبادرة تمويل أصحاب المهن الحرة مع ضرورة توضيح مستوي الدخل ومدي استقراره والسمعة والسن وعدد سنوات ممارسة المهن الحرة.

7- الشروط تتيح إمكانية تطبيق القسط المتزايد طول مدة التقسيط.

8- من شروط المبادرة أن يكون العميل مصري الجنسية.

9- ألا يتعدى عمر العميل سن المعاش في نهاية القرض.

10- تتيح مبادرة التمويل العقاري الجديدة السماح لأصحاب المعاشات الانضمام للمبادرة التي أطلقها الرئيس.

بشرط سداد مقدم 40% من قيمة الوحدة كحد أدنى.

مع مراعاة ألا يتعدى عمر العميل في نهاية القرض 75 عاما، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

11- السماح لذوى الاحتياجات الخاصة الاستفادة من المبادرة.

12- يحق للأسرة الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري لوحدة سكنية فقط، بشرط عدم استفادة العميل من مبادرات التمويل العقاري السابقة.

وذلك بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل عليها العميل خارج أطار مبادرات التمويل العقاري.

13- بالنسبة للعملاء المستفدين من المبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة فى ديسمبر 2019 بسعر عائد 8% يمكن الانضمام للمبادرة الجديدة مع ضرورة تتطابق شروط المبادرة عليهم.

وبذلك يمكن تعديل سعر العائد ليصبح 3% متناقص بدلا من 8%، كما يتم تعديل مدة القرض لتصل إلى 30 عاما بدلا من 20 عاما سابقا.

14- يتم استثناء المصابين وأسر الشهداء (الأقارب حتي الدرجة الثانية) من الشرطة والجيش المتقدمين لحجز الوحدات السكنية من تطبيق شرط الحد للاقصى للدخل وذلك بالنسبة لملفات الورادة من الصندوق الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

15- يجب أن تكون الوحدة بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحي والموسمي.

16- أن تكون الوحدة جاهزة التشطيب وجاهزة للسكن.

17- ألا تقل الفترة التي قضاها العميل في العمل عن 6 أشهر للقطاع الخاص، وعام لأصحاب المهن الحرة، ولا يجوز طلب ضامن حكومي.

18- يجب أن تكون «مفردات المرتب» المقدمة من المواطن ألا تكون قد تخطت العام.

19- يتم تطبيق عائد تأخير بحد أقصى 2% زيادة عن سعر الإقراض النهائي للعميل وذلك على الأقساط مستحقة الدفع ولم يقوم بسدادها.

20- إذا تعثر العميل عن السداد يتم رد مبلغ الدعم.

21- لا يجوز طلب ضامن حكومي.

22- التمويل من البنك سيشمل وديعة صيانة بنسبة 10٪ من سعر الوحدة.

23- لأول مرة تشارك شركات إعادة التمويل العقاري في المبادرة من خلال إعادة تمويل محافظ شركات التمويل العقاري المستوفية لشروط المبادرة.

24- الشروط لا تسمح بتغيير معدل الفائدة المطبق على العملاء بعد المنح وطوال مدة القرض.

25- تطبق مصروفات الضرائب والدمغات وفقا للقوانين السارية ويتم تطبيق مصروفات إدارية بواقع 0.5% بالنسبة لمحدودي الدخل و1% بالنسبة لمتوسطي الدخل على أن يجري تقسيطها على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة.

الأوراق المطلوبة للتقديم :

1- يتقدم الشخص الذي يرغب في الحصول على شقة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بهدف الحصول على خطاب للشقة المخصصة له.

2- الذهاب إلى مقر صندوق الإسكان الاجتماعي لتسليم الملفات الخاصة بالشقة لتحميلها على النظام المخصص في الصندوق.

3- يقوم الصندوق بإرسال البيانات إلى البنك وبدوره يقوم بالاستعلام من خلال شركة المصرية للاستعلام الائتماني.

4- يصدر قرار من جهات التمويل (صندوق الإسكان أو شركات التمويل العقاري) لبدء التنفيذ بعد الانتهاء من الاستعلام، مع وضع الموافقة الائتمانية على النظام.

5- يتم التواصل مع العميل بعد حصوله على الموافقة، لمعرفة النظام الخاص بالدفع والقيمة المطلوبة، واستكمال البيانات.

6- يتوجه العميل إلى البنك الخاص به، في الخطوة الأخيرة بهدف استكمال البيانات به وكتابة العقود الثلاثية للوحدة السكنية، بحيث يتم توقيع المالك على العقد كطرف أول بائع والعميل طرف ثان مشتري وعلى أن تكون جهة التمويل طرف ثالث ممول للوحدة السكنية.