أخبار الأهلي اليوم الجمعة

شهد النادي الأهلي علي العديد من الأخبار الحصرية، والأحداث المثيرة، في الساعات القليلة الماضية، وأبرز الأحداث والتساؤلات من قبل الجمهور عن إصابة محمود متولي مدافع الفريق في مباراة الأمس أمام مصر للتأمين ويستعرضها دوت الخليج.

كما منح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي االأهلي راحة سلبية الأهلي الفريق لمدة ٦ أيام بداية من اليوم الجمعة الموافق ٤ يونيو، حتي العاشر من نفس الشهر، بعد مباراة ودية خاضها الفريق أمس أمام مصر للتأمين.

إصابة محمود متولي أمام مصر للتأمين

تعرض محمود متولي مدافع الأهلي في مباراة الأمس مع الفريق أمام نادي مصر للتأمين، في لقاء ودي جمع الفريقين، لشد في العضلة الضامة، في نهاية أحداث الشوط الأول وشهدت الدقيقة الأربعون علي خروجه من أرضية الملعب بسبب عدم القدرة علي مواصلة المباراة.

تعرض محمود كهربا لاعب الأهلي لحادث سير

وأكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمود متولي لاعب خط دفاع الفريق اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية، ويجري أشعة سونار لتحديد حجم إصابته وفرص مشاركته في التدريبات خلال المرحلة المقبلة.

سبب إصابة محمود متولي

وأضاف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي أن تعرض محمود متولي للإجهاد العضلي يعد أمرا طبيعيا بسبب غيابه فترة طويلة عن المشاركة في تدريبات الفريق والمباريات.

شارك متولي في مباراة الأمس الغائب عن مباريات الأهلي منذ ما يقرب من عام وتحديداً منذ مباراة أسوان في الدوري المحلي خلال أغسطس الماضي، وخرج محمود متولي من المباراة في نهاية الشوط الأولي، بعد معاناته من الإصابة بشد في العضلة الضامة، ليعود مرة أخري وينضم إلي مستشفي الأهلي، بعد غياب طال علي الفريق لمدة عام، بسبب الإصابة بالرباط الصليبي.

نتيجة مباراة الأهلي ومصر للتأمين

حسم التعادل الإيجابي مباراة الأهلي أمام فريق مصر للتأمين بنتيجة2/2، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب التتش، واحرز الهدف الأول وليد سليمان لاعب المارد الأحمر في الدقيقة ال9، وتعادل في الدقيقة 50 لاعب للتأمين، وجاء بالهدف الثاني في المباراة للنادي الأهلي محمود كهربا في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 65 من عمر المباراة، وأحرز اللاعب مصطفي شعبان، هدف التعادل لفريقة.