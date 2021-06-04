أخبار الزمالك اليوم الجمعة

شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة علي العديد من الأحداث، بسبب إقتراب الإنتقالات الصيفية، وإقتراب نهاية عقود أبرز لاعبي القلعة البيضاء، وتواجد توتر في مجلس النادي المؤقت ولاعبي الفريق بسبب بند عقوده، ويستعرض دوت الخليج أهم أخبار الفارس الأبيض.

طلب اللاعب محمود حمدي الونش مدافع فريق الزمالك، تجديد عقده مقابل 10 مليون في الموسم، وتمسكت اللجنه الجديده برأسة حسن لبيب ، علي تجديد عقد الونش مقابل 6 مليون في الموسم.

تعرض محمود كهربا لحادث سير

تألق محمود الونش في الفترة السابقة مع فريق القلعة البيضاء، في خط الدفاع، وجذب العديد من أنظار مستكشفي الأندية، وخاصة في الدوريات العربيه، وتلقي اللاعب العديد من العروض، بسبب إقتراب نهاية عقده مع الزمالك في نهاية الموسم القادم.

تصريحات شيكابلا عن فريق سلة الزمالك

قال "شيكابالا" عبر قناة نادي الزمالك : "فريق السلة رجالة بمعنى الكلمة ، وفريق شرف الزمالك وشرف مصر كلها ودي حاجه نعتز بها، وأكيد كنت اتمنى أن جمهور الزمالك يكون فى انتظارهم، لكن ظروف البلاد لا تسمح".

وأضاف: "كل فريق في النادي يمتلك أولاد للزمالك وكلنا على قلب رجل واحد وبنعشق كيان كبير اسمه الزمالك، ولو كنا كسبنا ماتش الجونة الأخير كنا هنحتفل بطريقة لاعبي السلة، لكن محصلش نصيب".

واختتم شيكابالا حديثة عن فريق السلة: "مجهزين مفاجأة بسيطة لفريق السلة وسنقوم بعمل احتفالية كبيرة لهم ، لانهم رغم كل المشاكل بالنادي رجعوا مصر بالبطولة وحققوا إنجاز كبير".

تصريحات رئيس الاتحاد عن موقف الزمالك

أكد أحمد مجاهد وعبر تصريحات تليفزيونية نفى أن يكون الزمالك قد هدد بعدم استكمال مسابقة الدورى، ان الحاضر عن الزمالك فى الاجتماع كان الكابتن حسين السيد حارس مرمى الفريق الزمالك، وأن كل ما طلبه هو تكافؤ الفرص فقط. وواصل مجاهد: “ الزمالك لم يتحدث من قريب أو بعيد عن فكرة عدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز”.

واختتم رئيس الاتحاد : “ عن ضغط المباريات على كل الفرق وأولها الزمالك والأهلى وحتى بيراميدز ، تتعرض لضغط المباريات”. واختتم أحمد مجاهد: “ آخر 5 جولات في الدوري ستكون مضغوطة على الجميع ، وسيتم لعبها عقب خوض كافة المؤجلات ”.