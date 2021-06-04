/634655/موعد-مباراة-منتخب-الأرجنتين-ضد-كولومبيا-والقنوات-الناقلة

يخوض منتخب الأرجنتين مواجهتين ضمن منفاسات تصفيات كأس العالم لموسم ٢٠٢٢، حيث يلتقي منتخب راقصو التانجو بمنتخب كولمبيا ومنتخب تشيلي، ضمن استكمال المنتخب الأرجنتيني لمباريات تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ ويستعرض دوت الخليج كل ماتريده عن مواجهة الفريقين

مواجهة منتخب الأرجنتين ومنتخب تشيلي

الجدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين واجه نظيره منتخب تشيلي، في مباراة الذهاب ضمن منافسات تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢، ولعبت المباراة على ملعب أونيكو مادري دي سيوداديس، وأقيمت المباراة في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل، يوم الجمعة الموافق ٤ يونيو ٢٠٢١، وبثت المباراة عبر قنوات بي ان سبورتس، والتي لها حق بث مباريات تصفيات كأس العالم.

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وتعادل الفريقين تعادل إيجابي بهدف لكل فريق في ظل سعى منتخب الأرجنتين الفوز بالمباراة لإستكمال النتائج الإيجابية التي حققها رفاق ميسي، حيث حقق منتخب الأرجنتين الفوز بثلاث مباريات في أخر ٤ مواجهات للفريق، وأيضا لملاحقة نظيره منتخب البرازيل، حيث يحتل منتخب البرازيل المركز الأول، برصيد ١٢ نقطة، بينما يحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني، برصيد ١١ بعد التعادل اليوم ،بينما يحتل منتخب تشيلي المركز السادس برصيد ٥ نقاط فقط عقب مواجهة الأرجنتين.

كولومبيا ضد الأرجنتين

يلتقي منتخب الأرجنتين بقيادة ليو ميسي نجم فريق برشلونة الأسباني، مع نظيره منتخب كولمبيا، في مواجهة نارية، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم لموسم ٢٠٢٢، وتقام المباراة يوم الأربعاء الموافق ٩/٦/٢٠٢١، وذلك في تمام الساعة الواحده في منتصف الليل بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر شاشة قناة بي ان سبورتس كونكت، حيث تمتلك قنوات بي ان سبورتس حقوق البث.

يسعى منتخب كولمبيا الفوز على الأرجنتين، وذلك بسبب تواجد الفريق في المركز السابع برصيد ٤.