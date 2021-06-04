استمرار فتح معبر رفح لليوم الـ 20 لإدخال المساعدات والمعدات

وأكدت المصادر المسؤولة عن تشغيل المعبر على موافقة السلطات المصرية على استمرار فتح المعبر لاستكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من القادمين من قطاع غزة، وكذا إدخال المساعدات الإنسانية ومعدات إعادة الإعمار إلى القطاع طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشارت المصادر إلى استمرار تواجد الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم وإدخال المساعدات والمعدات، إلى جانب توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين بعد تصنيف حالاتهم الصحية إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج، وأن هناك استعدادات تامة لاستقبال أى عدد من الجرحى والمصابين وتيسير نقلهم للعلاج.
ولفتت المصادر إلى أنه تم تشغيل المعبر يوم الأحد 16 مايو الماضى استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية من القادمين من قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع، إضافة إلى عبور العالقين، كما أشارت إلى أن المعبر جاهز لتشغيله فى أى وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.
ونوهت إلى أنه يتم افتتاح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية والصعبة فى أى وقت وطيلة أيام الأسبوع، وبموافقة السلطات، بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.
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