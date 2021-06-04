صور.. وزير الأوقاف: الفضاء الإلكترونى من ضرورات العصر

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بمديرية أوقاف الدقهلية اليوم الجمعة، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وذلك فى إطار التواصل المتميز بين وزير الأوقاف والعاملين بالوزارة.





وقدم وزير الأوقاف الشكر لمحافظ الدقهلية على اهتمامه بالدعوة وتعاونه البناء مع الأوقاف، مؤكدًا أن الوزارة تهتم ببناء المساجد مبنى ومعنى، مبينا أن هناك مستجدات أخرى يفرضها الوقت نظرًا لما يعانيه العالم الآن من ظروف غير عادية نتيجة انتشار فيروس كورونا، فعلى الناس أن يعودوا بصدق إلى الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب.



كما أشار وزير الأوقاف إلى إطلاق برامج الدعوة الإلكترونية حتى تصل الأوقاف برسالتها إلى جموع الناس، مشددًا على ضرورة نشر التوعية وتوضيح الحقائق، فالدعوة عبر الفضاء الإلكترونى هدف استراتيجى للأوقاف فى المرحلة الراهنة، لنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطى المستنير، وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان.

وأشار إلى أن الفضاء الإلكترونى الآن من ضرورات العصر والرسول صلى الله عليه وسلم استخدم كل الوسائل المتاحة فى عصره لنشر دعوته، وأن وزارة الأوقاف انطلقت فى فضاء السوشيال ميديا من خلال استحداث عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية على بوابة الأوقاف الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى، وقنوات اليوتيوب، إذ تم تطوير موقع وزارة الأوقاف "أوقاف أونلاين" وإنشاء منصة خاصة بالسوشيال ميديا، ومنصة الأوقاف العلمية، كما تم إطلاق عدد من الصفحات والمواقع والقنوات بهدف التواصل مع الجمهور والنشر الدعوى والتثقيف الإلكترونى، بلغت عشرين صفحة وموقعًا وقناة لوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها يُبث من خلالها كل ما هو جديد فى الفكر الدينى، إلى جانب أكثر من 180 مؤلفا ومترجما وإلى جانب أخبار الأوقاف والجهات التابعة لها.



كما قال الوزير: "إننا نهتم بالتأليف والنشر لمحاربة الأفكار الهدامة وعلينا جميعا أن نسير على خطى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يصل الليل بالنهار دون كلل".

وفى كلمته، أكد الشيخ عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب قائلا: "أننا نعيش فى دولة لها مقوماتها الحديثة"، مشيدًا بالدور البارز لوزير الاوقاف الذى استطاع خلال فتره توليه أن يستعيد دور الأوقاف الدعوى فى الداخل والخارج دعويًّا ومجتمعيًّا بصورة نفخر بها ونعتز، إذ لم يعد دور الوزارة قاصرًا على عمل المساجد إنما تنطلق بقوة فى تدريب وتأهيل الأئمة وخدمة المجتمع وفى مجال التأليف والترجمة والنشر، تعمل بجد واجتهاد وتميز فى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف.



حضر اللقاء الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النورى سكرتير عام المحافظة، واللواء أشرف فؤاد مدير مكتب المحافظ، والشيخ عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، والدكتور خالد صلاح وكيل الوزارة لشؤون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ صفوت نظير مدير مديرية أوقاف الدقهلية، والدكتور محمد حسين جاد مدير الدعوة ولفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.