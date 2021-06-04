الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 32

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس نهارا غدا السبت، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية، وحار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.





وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ليلا من المتوقع أن يكون لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، تكون نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن خليج السويس وخليج العقبة وجنوب سيناء وجنوب غرب البلاد مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح(60 :70 كم/س) وارتفاع الموج (3 : 5 متر).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى خمسة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 19

الإسكندرية 27 20

وادى النطرون 31 20

طنطا 32 19

شبين الكوم 32 19

دمنهور 30 19

بلطيم 27 20

مطروح 26 19

السلوم 26 19

سيوة 33 18

بورسعيد 30 21

دمياط 30 21

الزقازيق 32 20

المنصورة 31 20

الإسماعيلية 32 19

السويس 32 20

العريش 30 19

رفح 30 18

رأس سدر 31 20

نخل 29 14

نويبع 31 24

طابا 29 18

كاترين 30 14

الطور 29 22

شرم الشيخ 35 25

الغردقة 33 24

مرسى علم 32 25

الفيوم 32 19

بنى سويف 32 21

المنيا 32 21

أسيوط 33 22

سوهاج 35 23

قنا 38 23

الأقصر 39 24

أسوان 40 25

ادفو 40 26

أبوسمبل 40 27

الوادى الجديد 38 23

الشلاتين 40 26

أبو رماد 38 26

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 41 29

المدينة 45 30

الرياض 47 32

المنامة 39 32

أبوظبى 41 30

الدوحة 46 33

الكويت 49 33

دمشق 32 12

بيروت 26 24

عمان 27 15

القدس 23 17

غزة 27 18

بغداد 40 24

مسقط 37 33

صنعاء 29 16

الخرطوم 41 31

طرابلس 28 22

تونس 34 22

الجزائر 23 20

الرباط 23 13

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 20 07

إسطنبول 22 13

إسلام اباد 37 26

نيودلهى 36 26

جاكرتا 32 25

بكين 33 18

كوالالمبور 31 25

طوكيو 26 19

أثينا 27 17

روما 27 16

باريس 20 11

مدريد 24 14

برلين 25 16

لندن 22 13

مونتريال 28 19

موسكو 23 14

نيويورك 31 21

واشنطن 33 19

نواكشوط 37 27

أديس أبابا 27 12