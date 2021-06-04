وزارة الرى: مصر تعانى من شح مائى كبير.. ومواردنا المائية محدودة

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الرى، أن مصر تعانى من شح مائى كبير، وأن مواردنا المائية محدودة وثابتة، لافتا إلى أننا نحصل على أقل من 60 مليار من نهر النيل وبعض مياه الأمطار والمياه الجوفية.





وقال غانم - خلال اتصال هاتفى على قناة (إكسترا نيوز) الإخبارية اليوم، "إن نصيب الفرد من مياه النيل 550 لتر مكعب فى العام"، مشيرا إلى أننا نعانى من مشكلة كبيرة بسبب الزيادة السكانية، وأنه ليس لدينا أى رفاهية لإهدار مياه النيل وتلويثها.

وأضاف، أن المشروع القومى لتأهيل "الترع" تم بذل مجهودات كبيرة فيه من قبل وزارة الرى، وأننا نعمل فى هذا المشروع منذ سبتمبر الماضى، لافتا إلى أن المستهدف من تنفيذ هذا المشروع هو 7 آلاف كيلو، ولكن تخطينا 8 آلاف كيلو، وأنه تم الانتهاء أمس من 1.800 كيلو تم تأهيلهم بالفعل، وهناك أيضا 5.300 كيلو تنفيذ على أرض الواقع.

ولفت إلى أن هذه المرحلة سوف تنتهى فى العام القادم، كما أكد أن القيادات والأجهزة الرقابية فى الوزارة وإدارات التفتيش بالوزارة تقوم بمباشرة هذه الأعمال ومتابعتها بصفة مستمرة أثناء التنفيذ لضمان جودة التنفيذ على أعلى مستوى.

وتابع غانم، قائلا: إن هذا المشروع سوف يصل المياه إلى جميع المزارعين، فى الوقت الذى يحتاجه المزارع وبالكمية التى يريدها، دون زيادة أو نقصان من الاحتياجات المطلوبة من المياه، مشيرا إلى أن الإنتاجية من المحاصيل الزراعية تزيد من 30 إلى 40 %، ومؤكدا على نجاح تجارب الرى الحديث، كما أن المزارعين هم من أقروا بهذه الزيادة فى إنتاجية المحاصيل الزراعية.