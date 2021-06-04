بتوجيهات من السيسى.. معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لبدء إعادة الإعمار .. فيديو وصور

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بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دخلت اليوم، الجمعة، عبر منفذ رفح معدات هندسية وأطقم مصرية لقطاع غزة للمساهمة فى إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة.
يأتى ذلك في إطار التخفيف عن مواطنى القطاع وسرعة إعادة الحياة إلى طبيعتها وبدء إعادة الإعمار، وفى ضوء ما أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من التزام مصرى بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان غزة.
وجاءت تلك التحركات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أعلن عن تقديم مصر 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، وهي المبادرة التي لاقت ترحيبا كبيرا على المستوى الإقليمى والدولى.
معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لبدء إعادة الإعمار (1)
معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لبدء إعادة الإعمار (1)
معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لبدء إعادة الإعمار (2)
معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لبدء إعادة الإعمار (2)
معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لبدء إعادة الإعمار (3)
معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لبدء إعادة الإعمار (3)
معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لبدء إعادة الإعمار (4)
معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لبدء إعادة الإعمار (4)
معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لبدء إعادة الإعمار (5)
معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لبدء إعادة الإعمار (6)
معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لبدء إعادة الإعمار (7)
معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لبدء إعادة الإعمار (8)
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