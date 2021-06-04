أخبار مصرية

حضور مهيب فى جنازة والدة رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق «صور»

0 نشر
تصوير: مصطفى الشربيني 0 تبليغ

  • 1/25
  • 2/25
  • 3/25
  • 4/25
  • 5/25
  • 6/25
  • 7/25
  • 8/25
  • 9/25
  • 10/25
  • 11/25
  • 12/25
  • 13/25
  • 14/25
  • 15/25
  • 16/25
  • 17/25
  • 18/25
  • 19/25
  • 20/25
  • 21/25
  • 22/25
  • 23/25
  • 24/25
  • 25/25

/634648/حضور-مهيب-فى-جنازة-والدة-رئيس-مجلس-الشيوخ-عبد-الوهاب-عبد-الرازق--صور

شيع عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، جنازة والدة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ،  من مسجد المشير بالقاهرة.

تشييع جنازة رئيس الشيوخ من مسجد المشير

واستقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المعزين المقبلين، ومن أبرزهم رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، ورئيس لجنة الزراعة، هشام الحصرى، ورجل الأعمال ووكيل لجنة الصناعة بالشيوخ، أحمد أبو هشيمة، ووكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أحمد دياب، وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتضمن الحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور شوقى علام مفتي الديار المصرية.

كما حضر وكيلا مجلس الشيوخ بهاء الدين أبو شقة وفيبي فوزي، والدكتور شوقي السيد أستاذ أستاذ القانون الدستوري، والمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمد إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ.

تشييع جنازة والدة رئيس الشيوخ من مسجد المشير

ومن المقرر أن يتم دفن الفقيدة، فى “بني مزار” بمحافظة المنيا بصعيد مصر، وهو مسقط رأسها.

وكانت والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس مجلس الشيوخ، قد وافتها المنية أمس، وتوجه عدد من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية بالنعي.

a12cb928b8.jpg

 

 

b262becd55.jpg

 

 

17b00a40a5.jpg

 

 

d45e764837.jpg

 

 

72b6cd866e.jpg

 

 

4646d343e9.jpg

 

 

251eac6f45.jpg

 

 

faeca568e7.jpg

 

 

f9aef7b4e0.jpg

 

 

be650f9f9f.jpg

 

 

ee91cdc326.jpg

 

 

6f52fca6da.jpg

 

 

b873e96419.jpg

 

 

590f05cf0b.jpg

 

 

5b8e33dc57.jpg

 

 

c6f53d2fb3.jpg

 

 

603a7ab2f8.jpg

 

 

c619a38ed2.jpg

 

 

6b71fe4eb5.jpg

 

 

140105b074.jpg

 

 

a06a2c4f4f.jpg

 

 

55b75f0219.jpg

 

 

56fa65b782.jpg

 

 

25d9b77697.jpg

 

 

6c3d811d64.jpg

 

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضور مهيب فى جنازة والدة رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق «صور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا