حضور مهيب فى جنازة والدة رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق «صور»

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شيع عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، جنازة والدة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، من مسجد المشير بالقاهرة.

تشييع جنازة رئيس الشيوخ من مسجد المشير

واستقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المعزين المقبلين، ومن أبرزهم رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، ورئيس لجنة الزراعة، هشام الحصرى، ورجل الأعمال ووكيل لجنة الصناعة بالشيوخ، أحمد أبو هشيمة، ووكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أحمد دياب، وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتضمن الحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور شوقى علام مفتي الديار المصرية.

كما حضر وكيلا مجلس الشيوخ بهاء الدين أبو شقة وفيبي فوزي، والدكتور شوقي السيد أستاذ أستاذ القانون الدستوري، والمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمد إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ.

تشييع جنازة والدة رئيس الشيوخ من مسجد المشير

ومن المقرر أن يتم دفن الفقيدة، فى “بني مزار” بمحافظة المنيا بصعيد مصر، وهو مسقط رأسها.

وكانت والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس مجلس الشيوخ، قد وافتها المنية أمس، وتوجه عدد من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية بالنعي.