/634656/موعد-مباراة-منتخب-الجزائر-ضد-مالي-والقنوات-الناقلة
تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب الجزائر ومالي في لقاء ودي يجمع المنتخبين الأحد المقبل الموافق السادس من يونيو الجاري ويشهد على اللقاء استاد مصطفي تشاكر بالأراضي المالية ، إستعداد لتصفيات كأس أمم إفريقيا بنيجيريا، ويستعرض دوت الخليج توقيت المواجهة.
موعد مباراة الجزائر ومالي
تنطلق المباراة الأحد المقبل الموافق السادس من يونيو الجاري ، في العاشرة إلا ربع مساء، علي ملعب مصطفي تشاكر .
القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ومالي
وتبث المبارة في العاشرة إلا ربع مساء، علي شبكة قنوات بي إن سبورت إتش دي براميم ، وبتعليق صوتي المعلق الجزائري حفيظ ادراجي.
موعد مباراج الأرجنتين وكولمبيا والقنوات الناقلة
يدخل فريقين المنتخبين المباراة في محاولة الوصول إلى أفضل بنتيجة وتناسق بشكل كامل بين لاعبي المنتخبين ، قبل الظهور في بطولة تصفيات أمم أفريقيا ٢٠٢٠ بنيجيريا .
قائمة الجزائر لمواجهة مالي استعدادا لمواجهات إفريقيا
حراسة المرمى: وهاب رايس مبولحي،، ألكسندر أوكيجة، عز الدين دوخة،عبد الرحمان ميجادال.
خط الدفاع: مهدي زفان، أيوب عبدلاوي، يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، جمال بلعمري، مهدي تاهرت، أحمد توبة، عبد القادر بدران.
خط الوسط: هشام بوداوي، يوسف بلايلي ،مهدي عبيد، عدلان قديورة، رامز زروقي، سفيان فيغولي، هاريس بلقبلة، فريد بولحية، مهدي زرقان، زين الدين فرحات، آدم الوناس.
خط الهجوم: رياض محرز، إسلام سليماني، بغداد بونجاح، أندي ديلور، رشيد غزال، سعيد بن رحمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة منتخب الجزائر ضد مالي والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.