موعد مباراة منتخب الجزائر ضد مالي والقنوات الناقلة

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تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب الجزائر ومالي في لقاء ودي يجمع المنتخبين الأحد المقبل الموافق السادس من يونيو الجاري ويشهد على اللقاء استاد مصطفي تشاكر بالأراضي المالية ، إستعداد لتصفيات كأس أمم إفريقيا بنيجيريا، ويستعرض دوت الخليج توقيت المواجهة.

موعد مباراة الجزائر ومالي

تنطلق المباراة الأحد المقبل الموافق السادس من يونيو الجاري ، في العاشرة إلا ربع مساء، علي ملعب مصطفي تشاكر .

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ومالي

وتبث المبارة في العاشرة إلا ربع مساء، علي شبكة قنوات بي إن سبورت إتش دي براميم ، وبتعليق صوتي المعلق الجزائري حفيظ ادراجي.

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يدخل فريقين المنتخبين المباراة في محاولة الوصول إلى أفضل بنتيجة وتناسق بشكل كامل بين لاعبي المنتخبين ، قبل الظهور في بطولة تصفيات أمم أفريقيا ٢٠٢٠ بنيجيريا .

قائمة الجزائر لمواجهة مالي استعدادا لمواجهات إفريقيا

حراسة المرمى: وهاب رايس مبولحي،، ألكسندر أوكيجة، عز الدين دوخة،عبد الرحمان ميجادال.

خط الدفاع: مهدي زفان، أيوب عبدلاوي، يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، جمال بلعمري، مهدي تاهرت، أحمد توبة، عبد القادر بدران.

خط الوسط: هشام بوداوي، يوسف بلايلي ،مهدي عبيد، عدلان قديورة، رامز زروقي، سفيان فيغولي، هاريس بلقبلة، فريد بولحية، مهدي زرقان، زين الدين فرحات، آدم الوناس.

خط الهجوم: رياض محرز، إسلام سليماني، بغداد بونجاح، أندي ديلور، رشيد غزال، سعيد بن رحمة.