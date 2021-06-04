634657 /634657/10000-رسالة-بيطمنوا-عليا-شريف-دسوقي-يوجه-رسالة-شكر-لجمهوره 03:14 م - الجمعة 4 يونيو 2021 وجه الفنان شريف دسوقى خلال صفحته الرسمية على فيس بوك الشكر لكل من حاول الاطمئنان على صحته وذلك بعد مروره بأزمة صحية صعبة. وكتب الفنان شريف دسوقي « أنا فرحان جداً بحبكم ليا ومتأسف لعدم الرد على كل الرسائل اللى اتبعت على الصفحة، فى أسبوع واحد أكتر من 10000 رسالة اتبعتت بيطمنوا على صحتى، أنا بحبكوا جداً وآسف مرة تانية لو اتأخرت فى الرد على حد». تابع موقع دوت الخليج علي

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