صور.. تشييع جنازة والدة رئيس مجلس الشيوخ بحضور المفتى



جدة - نرمين السيد - وشارك فى تشيع الجثمان، عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بالإضافة إلى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار.

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