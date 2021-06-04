إنفوجراف.. جهود التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم، خطتها لتأمين طلاب الثانوية العامة أثناء االامتحانات ضد الإصابة بفيروس كورونا.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم، خطتها لتأمين طلاب الثانوية العامة أثناء االامتحانات ضد الإصابة بفيروس كورونا. ومن بين الإجراءات استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب، وتوزيع المستلزمات الطبية من مطهرات وكمامات.

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