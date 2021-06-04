إنفوجراف- سيارات أحوال مدنية متنقلة.. خدمات وزارة الداخلية للمواطنين

جدة - نرمين السيد - وفرت وزارة الداخلية سيارات مجهزة متنقلة لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين.



جدة - نرمين السيد - وفرت وزارة الداخلية سيارات مجهزة متنقلة لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين. وأتاحة الخدمات عن طريق الـ«كول سنتر» وتوصيلها للمواطن بمحل إقامته

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